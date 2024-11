Viaduto da Alça Viária conclui elevação das vigas na BR-316, em Ananindeua

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) concluiu o serviço de içamento das vigas do viaduto da Alça Viária com a rodovia BR-316, principal corredor de entrada e saída da capital paraense, nesta quinta-feira, 14. Ao todo, 12 vigas de 50 toneladas e 30 metros de comprimento foram içadas sobre os pilares da estrutura. Agora, as equipes trabalham na construção do tabuleiro (pista) sobre as vigas e nas rampas.

As vigas são construídas no próprio canteiro de obras na rodovia, feitas em concreto armado (concreto e ferragens), medem 30 metros de comprimento e pesam, cada uma, 50 toneladas. As peças precisaram ser içadas uma a uma por dois guindastes em uma operação que envolveu mais de 30 pessoas.

"Concluímos o içamento das vigas conforme o esperado. Já demos início às instalações das pré-lajes e em breve estaremos concretando o tabuleiro por completo. Dessa forma, avançando como esperado para entrega deste equipamento importante para a mobilidade da população", afirma a engenheira Emanuele Gaia, fiscal da obra do NGTM.

O viaduto Alça Viária garante o acesso dos veículos para cruzar a BR-316 em ambos os sentidos. Quem sair de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, poderá acessar o viaduto para seguir até a Alça Viária, e quem sair da Alça Viária poderá acessar a BR-316, no sentido Belém, sem precisar fazer retorno. Cerca de 130 operários trabalham na obra.

O Governo do Estado também está construindo outros quatro viadutos para melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego na Região Metropolitana de Belém. Eles ficam localizados na Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações; Avenida Mário Covas com a Independência, BR-316 com a Independência; e Avenida João Paulo II com a Avenida Dr. Freitas.