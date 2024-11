NGTM abre desvio para içar vigas de 50 toneladas do viaduto da Alça Viária com BR-316

Uma nova etapa da construção do viaduto da Alça Viária com a BR-316 será executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), entre os dias 4 e 9 de novembro. Serão içadas as 12 vigas de sustentação do chamado “tabuleiro”, a pista do viaduto onde veículos vão trafegar. Para realização do serviço, que contará com a atuação de máquinas e peças de 50 toneladas, parte da rodovia será interditada e serão abertos desvios temporários no trecho do km 10, em Marituba.

“Subimos nove pilares, as travessas de encontro desses pilares e agora vamos colocar as vigas para sustentação do tabuleiro do viaduto, umas das etapas mais importantes para o avanço das obras. Essas vigas são construídas no próprio canteiro de obras na BR-316, feitas em concreto armado (concreto e ferragens) e protendidas, medem 30 metros de comprimento e pesam, cada uma, 50 toneladas”, explica a engenheira Emanuelle Furtado, fiscal do NGTM na obra.

Essas vigas precisarão ser içadas uma a uma por um guindaste e ficarão atravessadas sobre a BR-316. O NGTM montou uma operação, para garantir a segurança e a fluidez do tráfego na principal entrada e saída da capital paraense. Confira:

Dias 4, 5 e 6 de novembro:

O içamento das vigas será no sentido entrada de Belém. Por isso, todas as três faixas e a faixa de concreto deste lado da rodovia BR-316 ficarão fechadas. Quem precisar entrar em Belém deverá acessar o desvio pela pista contramão, na faixa expressa e em uma faixa de asfalto. A saída de Belém fica sendo feita pelas duas faixas de asfalto próximas à calçada.

Dias 7, 8 e 9 de novembro:

O içamento das vigas será no sentido saída de Belém. Por isso, todas as três faixas e a faixa de concreto deste lado da rodovia BR-316 ficarão fechadas. Quem precisar sair de Belém, deverá acessar o desvio pela pista contramão, na faixa expressa e em uma faixa de asfalto. A entrada de Belém fica sendo feita pelas duas faixas de asfalto próximas à calçada.

Durante a execução de todo o serviço, a entrada e saída da Alça Viária permanecem liberadas. "Avançamos com a construção do viaduto Alça Viária, que deve ser o primeiro, dos cinco que estamos construindo, a ser entregue. O içamento das vigas é um marco para a finalização desta obra, que vai beneficiar milhares de pessoas com mais mobilidade e qualidade de vida na região metropolitana de Belém”, afirma a diretora geral do NGTM, Leila Martins.

O viaduto Alça Viária garante o acesso dos veículos para cruzar a BR-316 em ambos os sentidos. Quem sair de Marituba poderá acessar o viaduto para seguir até a Alça Viária, e quem sair da Alça Viária poderá acessar a BR-316, no sentido Belém, sem precisar fazer retorno. Cerca de 130 operários trabalham na obra, que deve ser entregue antes mesmo do prazo contratual de março de 2025.

O governo do Estado também está construindo outros quatro viadutos para melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego na Região Metropolitana de Belém. Eles ficam localizados na avenida Mário Covas com a avenida Três Corações; Avenida Mário Covas com a Independência, BR-316 com a Independência; e avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas.