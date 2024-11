Rodovia BR-316: nova interdição e desvios para o viaduto da Alça Viária começam nesta segunda-feira

Desta segunda (4) até sábado (9), o trânsito na rodovia BR-316, à altura do quilômetro 10, no município de Marituba, sofrerá alterações. Por conta do içamento das 12 vigas de sustentação da pista do viaduto que está em construção na Alça Viária, será necessário desviar o fluxo de veículos. A informação é do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra.

Para realizar o serviço, que contará com máquinas e peças de 50 toneladas, parte da rodovia será interditada, e serão abertos desvios temporários no trecho do KM-10, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Rodovia BR-316: novas interdições e desvios para o viaduto da Alça Viária começam nesta segunda-feir Divulgação/Instagram Divulgação/Instagram

VEJA MAIS

As vigas precisarão ser içadas uma a uma, por um guindaste, e ficarão atravessadas sobre a rodovia BR-316. O NGTM montou uma operação para garantir a segurança e a fluidez do tráfego na principal via de entrada e saída da capital paraense.

Confira o cronograma de mudanças:

Dias 04, 05 e 06 de novembro - segunda a quarta-feira:

O içamento das vigas será no sentido entrada de Belém. Por isso, as três faixas, e a faixa de concreto deste lado da rodovia, ficarão fechadas ao tráfego. Quem precisar chegar a Belém deverá acessar o desvio pela pista na contramão, na faixa expressa, e em uma faixa de asfalto. A saída de Belém continua pelas duas faixas de asfalto próximas à calçada.

Dias 07, 08 e 09 de novembro - quinta, sexta e sábado:

O içamento das vigas será no sentido saída de Belém. Por isso, as três faixas e a faixa de concreto deste lado da rodovia BR-316 ficarão fechadas. Quem precisar sair de Belém deverá acessar o desvio pela pista na contramão, na faixa expressa e em uma faixa de asfalto. O acesso a Belém será pelas duas faixas de asfalto próximas à calçada.

Durante a execução de todo o serviço, a entrada e saída da Alça Viária permanecerão liberadas.