Veja onde serão construídos os 5 novos viadutos da Grande Belém

A Grande Belém vai ganhar 5 novos viadutos. O governo do Estado informou que essas novas estruturas estão em fase de obras e que devem melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego de veículos. Os trabalhos são conduzidos pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). Confira onde serão construídos os 5 novos viadutos:

1. Avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas, em Belém

2. Avenida Mário Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua

3. Avenida Mário Covas com avenida Independência, em Ananindeua

4. Rodovia BR-316 com a avenida Independência, em Ananindeua

5. Rodovia BR-316 com a Alça Viária, em Marituba

Viaduto João Paulo II x Dr. Freitas

Conforme já anunciado pelo NGTM, o viaduto da Avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém, deve ajudar a reduzir consideralvelmente o tempo de deslocamento para o trabalho, consultas médicas e até para escola. Orçado em R$ 67 milhões, o elevado terá 400 metros de comprimento e vai desafogar o tráfego em um ponto de grande fluxo da capital paraense.

Viaduto Mário Covas x Três Corações

O governo estadual informou que a estrutura do viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações medirá 350 metros de uma rampa a outra e terá sentido único, iniciando na avenida Três Corações em direção à rodovia BR-316 pela avenida Mário Covas.

Viaduto Mário Covas x Independência

Com 350 metros de extensão e 14 de largura, o viaduto da avenida Mário Covas sobre a avenida Independência tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2025. A estrutura terá mão-dupla e possibilitará o livre trânsito na Mário Covas, sem interferência de semáforos, proporcionando mais mobilidade à população neste ponto estratégico da região metropolitana.

Viaduto BR-316 x Independência

O viaduto da rodovia BR-316 com a avenida Independência será integrado ao BRT Metropolitano e vai beneficiar milhares de pessoas, garantindo mais mobilidade na Região Metropolitana de Belém (RMB). A extensão total do viaduto da Avenida Independência é de 740 metros e sua largura é de 14 metros. A previsão de entrega da obra é março de 2025.

Viaduto BR-316 x Alça Viária

Já o viaduto da rodovia BR-316 com a Alça Viária tem prazo contratual para ser entregue em março de 2025. Quem sair de Marituba poderá acessar o viaduto para seguir até a Alça Viária, e quem sair da Alça Viária poderá acessar a BR-316, no sentido Belém, sem precisar fazer retorno.