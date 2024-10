Avenida Mário Covas tem nova interdição para construção de viaduto; veja o que muda no trânsito

A avenida Mário Covas, grande corredor tráfego para veículos de pequeno e grande porte em Belém e Ananindeua, vai ganhar uma nova interdição a partir desta terça-feira (29/10), por conta das obras do novo viaduto que está em construção no trecho com a avenida Independência, em Ananindeua. O perímetro da interdição compreende a Independência e Passagem Santa Paz. E a interdição é necessária por causa das escavações profundas e movimentação de máquinas.

O que muda no trânsito nesta terça?

Nesta terça-feira (29), equipes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) iniciam uma nova etapa da obra: a construção das rampas do viaduto que passará por cima da Independência. Para este serviço, será necessário mudar o trânsito da rodovia Mário Covas, entre a Independência e a Passagem Santa Paz.

“Devido às escavações profundas e a grande movimentação de máquinas para a construção do muro e terra armada da estrutura, será necessária a interdição temporária do acesso da avenida Mário Covas para a Independência neste trecho, primeiramente”, explica o engenheiro Ricardo Monteiro, fiscal da obra pelo NGTM. O tráfego nos dois sentidos da avenida Independência seguirá liberado.

Este serviço deve durar, aproximadamente, 90 dias. Conforme o NGTM, pedestres e ciclistas deverão utilizar os chamados “caminhos seguros” para cruzar o trecho em obras. Veículos de passeio e ônibus devem utilizar as rotas alternativas a Mário Covas para seguirem destino, como a avenida Brasil, Rua São Pedro, Jiboia Branca, Rua São Luiz e Hélio Gueiros.

“Seguimos avançando com a construção do viaduto, que é importantíssimo no conjunto de investimentos do governo para dar melhor fluidez ao tráfego na região metropolitana. Estamos trabalhando para reduzir os transtornos e garantir a segurança de todos durante esse período de obras”, afirmou a diretora geral do NGTM, engenheira Leila Martins.

Como vai funcionar o viaduto Mário Covas x Independência?

Com 350 metros de extensão, o novo viaduto será erguido na avenida Mário Covas sobre a avenida Independência. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2025. O NGTM detalhou que o viaduto terá mão-dupla e possibilitará o livre trânsito na Mário Covas, sem interferência de semáforos.

Grande Belém vai ganhar 5 viadutos ao todo

Além do viaduto da Mário Covas com a Independência, o governo do Estado está construindo outros 4 viadutos como corredores alternativos para o tráfego na Região Metropolitana de Belém. Eles ficam localizados na avenida Mário Covas com a avenida Três Corações; rodovia BR-316 com a Alça Viária; rodovia BR-316 com a Independência; e avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas.