Doca de Souza Franco tem mudanças no trânsito para o avanço seguro das obras

A obra da Nova Doca, um dos legados da Conferência Mundial Sobre Mudanças Climáticas, da Organização das Nações Unidas (ONU), COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém, está dentro do cronograma executado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Para garantir o avanço dos serviços com segurança, o trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Rua Bernal do Couto e Avenida Senador Lemos, no bairro do Reduto, terá mudanças a partir desta terça-feira (29).

“A obra da Nova Doca avança dentro da normalidade e dos critérios técnicos para garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos pedestres, ciclistas e motoristas. Algumas providências têm de ser tomadas com relação ao desvio de trânsito, e nós já informamos aos órgãos responsáveis, à Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e ao Detran (Departamento de Trânsito do Estado), para que o impacto seja o menor possível e com brevidade de ocupação desses espaços”, explicou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Com a alteração, o passeio de pedestres ao lado do canal e duas pistas dos trechos entre a Bernal do Couto e Senador Lemos, em direção à Avenida Marechal Hermes, serão interditados para instalação de tapumes. O trânsito seguirá o fluxo normal em uma pista, com a faixa de acostamento sendo liberada para facilitar a livre passagem dos veículos. O tráfego no local deve voltar à normalidade em cerca de 60 dias.

A obra da Nova Doca alcançou cinco dos oito módulos ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco. O planejamento atual inclui os serviços de fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, e cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal. A interdição dos trechos com tapumes é necessária para que as máquinas tenham operacionalidade na cravação das estacas, garantindo a segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas.