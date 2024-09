Achado arqueológico nas obras da Nova Doca começa a ser resgatado, em Belém

O trabalho de resgate da proa de uma embarcação histórica encontrada em meio às obras da Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, começou a ser realizado ontem, 18. Com o acompanhamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), parte do solo no leito do canal começou a ser removido para revelar toda a extensão do achado arqueológico que será musealizado.

Achado arqueológico deve datar do século XIX, estimam especialistas. (Wagner Santana / O Liberal)

"O Iphan recomendou que fossem feitas as escavações para a retirada dessa embarcação. Para que isso acontecesse, tivemos que submeter um novo projeto, fazendo toda a descrição do que foi achado, o plano metodológico de escavação e a partir disso recebemos uma nova portaria autorizando o procedimento de escavação. Estamos nesse momento de salvamento arqueológico, evidenciando a embarcação para fazer toda a coleta necessária e a retirada dela, com o acompanhamento de mapeamento, desenho, registro fotográfico, todo o processo técnico", explicou Kelton Mendes, arqueólogo contratado pela empresa responsável pela Nova Doca e que monitora o processo de arqueologia da obra.

Os trabalhos, inicialmente, se concentram para escavar e revelar toda a extensão da embarcação encontrada. (Wagner Santana / O Liberal)

Ainda de acordo com Kelton Mendes, em avaliação inicial, a embarcação encontrada remete ao final do século XIX e deverá ficar exposta no Memorial Amazônico da Navegação, localizado no Mangal das Garças, na capital paraense.

Segundo o Iphan, a embarcação que está sendo resgatada na Avenida Visconde de Souza Franco possibilita uma reflexão acerca da história da formação urbana de Belém e como, ao longo do tempo, a sociedade mudou as suas relações com os rios e igarapés que eram as vias de locomoção antes do aterramento e asfaltamento do município. O achado está em um local que já foi um entreposto econômico e portuário na cidade em séculos passados e se tornou um bairro comercial e habitacional, dissociado da identidade portuária.