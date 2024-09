Influenciadores explicam porque Belém é um destino atrativo para criar conteúdo para as redes

Com a grande visibilidade que Belém ganhou nos últimos tempos, seja pela preparação para a COP 30 ou pelo sucesso de artistas regionais, a cidade se tornou um destino perfeito para a criação de conteúdo para as redes sociais e tem atraído diversos influenciadores digitais de outros estados e até mesmo de fora do Brasil.

Exemplo disso é o japonês Tsuyoshi, conhecido como Guti, de 31 anos, que passou por Belém e se encantou com a cultura e culinária. Ele fez vídeos comendo maniçoba, unha de caranguejo, açaí, tacacá e até sushi com farinha. O influenciador é da menor província do Japão, Kagawa, e cria conteúdo digital viajando por todo o Brasil. Casado com uma brasileira, ele se diz apaixonado pelo país. Os vídeos trazem a cultura de cada estado pela perspectiva de um japonês e abordam os choques culturais de forma bem-humorada para os mais de 1,6 milhões de seguidores somados em suas redes sociais.

O influencer chegou em Belém no começo de agosto com planos de ficar por uma semana, mas se encantou tanto pela cidade que decidiu ficar por um mês, até o começo de setembro. “Além de Belém, fui para Tomé-Açu conhecer a comunidade japonesa e para Cametá conhecer os ribeirinhos e o açaí nativo. Também fui para o Marajó conhecer os búfalos e comunidades quilombolas. Acho importante não ficar somente nos pontos turísticos e sim conhecer a cultura de verdade e o dia a dia das pessoas”, opina Guti.

A gastronomia paraense foi uma das grandes atrações para o japonês, que disse ter tido a oportunidade de matar a saudade da culinária de seu país, já que o Pará abriga a terceira maior comunidade japonesa no Brasil. “Eu amo comer. Experimentei tacacá, maniçoba, açaí, turu e guaraná. As comidas me surpreenderam muito, adoro camarão e frutos do mar. No começo não gostei do açaí puro, mas agora amo e comprava todo os dias no mercado”, relembra.

Outro que passou pela capital paraense e viralizou, foi o criador de conteúdo de gastronomia, Gabriel Bruno, de 29 anos, o paulista conhecido como Gaba, que participou de uma experiência cultural na Ilha do Combu, onde aprendeu a bater o próprio açaí. Gaba é conhecido, principalmente, pelos vídeos provando comidas e indicando restaurantes. Com a série “Gaba pelo Brasil”, o criador de conteúdo esteve em Belém, de 26 a 31 de agosto, para gravar uma temporada mostrando a riqueza da gastronomia paraense para os mais de 4,5 milhões de seguidores que ele soma nas redes sociais.

Em seu canal no Youtube, Gaba postou vídeos como “24 horas comendo em Belém do Pará” e “Churrasco de peixe na Ilha do Combu”, no qual provou açaí batido na hora. “A experiência cultural na Ilha do Combu foi fantástica. Fazer o açaí do zero ali é impressionante. O açaí de Belém é maravilhoso, não tem nada a ver com o que a gente toma em São Paulo. É muito mais grosso e pesado, ao o ponto de você tomar uns 300 ml ou 400 ml e querer dormir de tarde”, diz Gaba.

O influencer gastronômico falou entusiasmado sobre sua experiência na cidade, destacando a cultura e a culinária típica. “Visitamos pelo menos uns dez estabelecimentos. A gente foi na Ilha do Combu e lá, a gente comeu filhote, pirarucu, tartaruga e fizemos um tour de comidas amazônicas. O filhote é simplesmente o melhor peixe de água doce que você pode comer. Fomos, também, no Ver-o-Peso e comemos frutas típicas. Belém foi disparado, uma das melhores capitais que visitei, top 3. A comida e cultura são únicas. A comida de Belém, você só vai comer em Belém”, relata.

(Eva Pires, estagiária sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora de Atualidade)