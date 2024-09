Marcha para Jesus em Belém ocorrerá no sábado (21); confira programação

A Marcha para Jesus de Belém, um dos maiores eventos cristãos de rua do Pará, será realizada no sábado (21/09). Unindo o povo evangélico, de todas as denominações, o ato celebra a 25º edição e terá novidades. A concentração ocorrerá, tradicionalmente, na escadinha, no início da Presidente Vargas. Neste ano, devido às obras na praça de São Brás, a caminhada deve terminar na Praça Waldemar Henrique, próximo a Doca.

O evento é organizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos/Sessão Pará (OMEB). A programação da Marcha para Jesus prevê que o trio elétrico, conduzindo os participantes, irá contornar a Praça da República, descerá a Avenida Assis de Vasconcelos e encerrará com um show gospel em um palco montado na Praça Waldemar Henrique, na Municipalidade, esquina com a Tv. Frei Gil.

Marcha para Jesus

O inicio da Marcha em Belém ocorreu no ano 2000 sendo coordenada pela diretoria da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil- Seção Pará - OMEB/PA, tendo como responsável desde o início até o momento presente o Rev. Daniel Rocha, Presidente da instituição.

Entre os anos de 2004 e 2019 a Marcha passou a ganhar volume em participação e consolidou-se como o maior evento evangélico de rua do Estado do Pará, chegando a colocar aproximadamente 500 mil pessoas nas ruas da cidade. Conquistou, também, o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial pela ALEPA e pela Câmara Municipal de Belém.