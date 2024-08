Na homilia deste domingo, padre Cláudio Pighin diz que Jesus é o pão da vida eterna; vídeo

Na homilia deste domingo, Dia dos Pais, padre Cláudio Pighin diz que o evangelista João apresenta um Jesus decidido e majestoso perante um público conterrâneo desconfiado. Cristo aproveita dessa situação para anunciar a sua missão, que é a salvação do mundo. "Como pode acontecer isso? Em poucas palavras, é comer o pão do céu, que é o próprio senhor Jesus", afirma.

Comer esse pão do céu significa crer em Jesus enquanto enviado por Deus, porque nos alimenta e dá vida. "É aceitar o seu ensinamento e segui-lo. Porém, as pessoas resistem a essa revelação e não creem. Assim, não fazem a vontade de Deus pai", acrescentou o padre.

O religioso explica a referência aos judeus feita pelo evangelista. "Não quer dizer que seja o povo judeu enquanto tal. Mas aquelas poucas autoridades (fariseias) que estão expulsando os cristãos da sinagoga. De fato, o diálogo entre esses líderes e Jesus se torna tenso", diz padre Cláudio Pighin. "Os chefes dos judeus murmuravam e perguntavam: 'mas como pode ser de Deus um como nós? Conhecemos seus pais e parentes'. O preconceito de saber tudo de Deus impede de abrir os olhos às novas realidades de Deus", acrescentou.

Assim, não conseguem entender Jesus, porque a experiência de Deus que eles têm não vem do alto, mas a partir do entendimento deles. Por isso não se sentem atraídos por Jesus. "Não se sentem em sintonia com o mestre nazareno e ele insiste dizendo-lhes que não podem limitar a experiência religiosa ao passado, mas eles têm de se abrir a essa nova realidade, que é ele, Jesus, verdadeira Páscoa. Jesus é o pão da vida eterna. Com ele teremos vida para sempre. Ainda hoje, quanta gente desconfia de Jesus como proposta de vida eterna", afirma.

“É Jesus o novo cordeiro pascal, imolado na cruz, que nos permite ir além da morte. Esse novo êxodo é alimento de esperança e confiança para todos”, completa. Em sua conclusão, o padre Cláudio Pighin pergunta: “você está disposto totalmente a ouvir Jesus? Se deixa levar pela sua mensagem?”