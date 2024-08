Padre Cláudio Pighin reflete sobre o compromisso em assumir a mensagem de Jesus Cristo

Na homilia do Evangelho de São João (capítulo 6, versículos 24-35), liturgia deste domingo (4), o padre Cláudio Pighin reflete sobre o diálogo entre o povo e Jesus Cristo, além do real compromisso em seguir o Messias. A leitura do 18º Domingo do Tempo Comum aborda o milagre da partilha dos pães e dos peixes. O sacerdote comenta que Jesus se revela o mestre que conduz o seu povo - esses mesmos que o procuravam por conta dos milagres e não para assumir um compromisso em viver os ensinamentos de Cristo.

“O trecho bíblico mostra, no entanto, a dificuldade do povo em entender a mensagem e a pessoa de Jesus. O povo, no final, é atraído mais pelos milagres que pelo Jesus, o verdadeiro Deus. Quando acontecem os milagres, o povo se transforma em multidão, tem vontade de segui-lo, porque quer resultados imediatos e espetaculares. Entretanto, quando se entretém conversando com Jesus e a conversar, começa a ser exigente, porque requer compromisso de vida pessoal”, relata padre Cláudio.

As pessoas, ao se depararem com esse compromisso, começam a ir embora deixando Jesus sozinho, na análise do religioso: “Ainda hoje, podemos notar como os cristãos se tornam fervorosos e numerosos quando podem presenciar milagres e manifestações megalíticas. Mas, quando a palavra de Deus começa a exigir um compromisso de vida pessoal sério e exigente, então, aquela multidão começa a se reduzir”.

“É mais fácil seguir um Jesus milagroso que um Jesus que favorece a questionamentos pessoais”, pondera Pighin. “De fato, o Evangelho inicia dizendo que as pessoas iam atrás de Jesus porque queriam mais pão. Não entendemos o milagre da multiplicação dos pães como o sinal de algo mais profundo que se encontra em Jesus. É preciso compreender que Jesus tal qual o verdadeiro Deus pode proporcionar aquele anseio dos seres humanos que nunca mais ter fome”, acrescenta

Obra de Deus

Pighin reflete, ainda: “Porém, não uma simples fome material, mas uma fome de perspectivas futuras, sem fim, porque é ele o alimento para a vida que nunca se acaba. Assim sendo, o povo insiste perguntando qual é a obra de Deus a se cumprir para ter tudo isso. E Jesus responde que é crer naquele que foi enviado, ou seja, crer nele, em Jesus”, pontua padre Cláudio.

“Por isso, é necessário meditar, rezar e contemplar continuamente esse texto do milagre do pão, para poder chegar à verdade de Jesus Nosso Senhor. Mas, infelizmente, as pessoas são condicionadas pelos seus preconceitos. Até mesmo os religiosos que lhes impedem de fazer um verdadeiro encontro com Deus. Com isso, significa que não podemos buscar a Deus com os nossos parâmetros, as nossas ideologias”, frisa.

Padre Cláudia finaliza a homilia destacando: “A busca de Deus na nossa vida deve sempre estar disposta ao novo. É nisso que Jesus nos ensina sempre. E fala claramente que ele é pão da vida, portanto, seguir a ele quer dizer fazer a vontade daquele que o enviou. É cumprir a sua obra. Pergunto-lhe: ‘você tem mais fome de pão ou de Deus? Qual o seu compromisso de vida para mostrar a sua fome de Deus’”, analisa.