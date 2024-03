Unha-de-gato: laboratório busca desenvolver variedades resistentes da planta para evitar extinção

A "unha-de-gato", planta usada na medicina tradicional amazônica e ameaçada de extinção, está sendo alvo de estudos pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém, oeste paraense. Estratégias para preservar a espécie Uncaria tomentosa e desenvolver variedades mais resistentes estão sendo implementadas, incluindo a criação de um banco de germoplasma. Recentemente, houve uma parceria entre o Grupo de Extensão FarmaFittos da Ufopa e o departamento de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) para contribuir com esses esforços.

O germoplasma é uma fonte valiosa de informações genéticas. Pesquisadores podem estudar suas características e usá-lo para melhorar a planta. O germoplasma da Uncaria tomentosa pode ser usado para desenvolver variedades mais resistentes a pragas, doenças e mudanças climáticas. A espécie é usada na medicina tradicional amazônica há séculos, e seu germoplasma permite a continuidade dessas práticas e a pesquisa de novos usos terapêuticos.

A Uncaria tomentosa é uma planta medicinal valiosa e de grande interesse do Sistema Único de Saúde (SUS). É conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras. “O FarmaFittos vem contribuindo com a região desde o ano de 2022 com o objetivo produzir e distribuir medicamentos fitoterápicos para a rede de atenção básica de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)”, informaram os responsáveis pela visita.

Visita fortalece parcerias para conservação de espécies na Ufopa

Camila Vitória de Sousa Rodrigues, Maurício Bigolin, Wilson Sabino, Ana Maria Soares Pereira, Eliandra Sia e Lilian Braga (Divulgação: Ufopa)

A Dra. Ana Maria Soares Pereira, do departamento de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), visitou os laboratórios da Ufopa, a convite do Grupo de Extensão FarmaFittos, liderado pelo Prof. Wilson Sabino, do Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa.

A pesquisadora veio conhecer as condições dos laboratórios da Ufopa para proteger e guardar mudas desta espécie, que já estão sendo preparadas na Biofábrica Maniva Tapajós, sob a responsabilidade da professora Dra. Eliandra Sia, onde a espécie vem sendo multiplicada por meio do trabalho da aluna Camila Vitória de Sousa Rodrigues, do curso de Biotecnologia, sob o plano de trabalho “Horticultura e Plantas Medicinais em Comunidades Ribeirinhas do Tapajós”. Ela é bolsista do Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PEEX).

“Esta visita, que também contou com a presença da promotora do Meio Ambiente Dra. Lilian Braga, possibilitou o conhecimento da nossa capacidade. Ambas as visitantes ficaram impressionadas com as condições, tanto do laboratório do projeto Maniva Tapajós como também do Laboratório de Sementes, ambos do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef), com o potencial e grande acervo”, informou a Prof. Eliandra Sia.

De acordo com a professora, esse encontro proporcionou maior proximidade entre os pesquisadores dos institutos de Saúde Coletiva (Isco), de Biodiversidade e Florestas (Ibef), de Ciências da Sociedade (ICS) e de Ciências da Educação (Iced) com o propósito de cultivar plantas certificadas e produzir medicamentos fitoterápicos na região do Baixo Amazonas, fortalecendo a comunidade onde a universidade está inserida nos pilares ensino, pesquisa e extensão, completou.

A visita aos laboratórios ocorreu por meio da parceria entre a Ufopa, o Ministério Público do Meio Ambiente e a Arquidiocese de Santarém, além da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp).

Grupo de Extensão FarmaFittos

O Grupo de Extensão FarmaFittos nasceu de um projeto de extensão que já funciona em parceria com a Arquidiocese de Santarém e cujo objetivo é a produção de fitoterápicos para minimizar sintomas de ansiedade e insônia. A fase do cultivo das plantas medicinais é de responsabilidade do agrônomo e professor Maurício Bigolin (Ibef), com o apoio de um grupo de bolsistas.

