Planta chinesa é promissora no combate a obesidade e redução de gordura corporal; entenda

Pesquisadores japoneses, incluindo médicos e nutricionistas da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, conduziram um estudo que apontou para o potencial de uma planta chinesa tradicional no combate à obesidade. A Mallotus furetianus, uma erva tropical da ilha de Hainan, na China, já é utilizada para tratar diversas doenças. Esta é a primeira vez que se investiga o efeito em evitar o acúmulo de gordura no corpo.

O estudo foi realizado em ratos. A inclusão da planta na dieta mostrou mudanças no tecido adiposo, tornando as absorção pelo corpo mais eficiente. A pesquisa funcionou assim:

- Foram usados 36 camundongos;

- Divididos em dois grupos;

- Duração de um mês;

- Um grupo recebeu uma dieta saudável;

- Outro foi alimentado com uma dieta rica em vitaminas;

- Um dos dois grupos recebeu um chá com as ervas.

VEJA MAIS

Qual o resultado da pesquisa sobre o emagrecimento:

Os resultados revelaram que a Mallotus furetianus foi eficaz na redução do acúmulo de gordura tanto nos ratos que receberam uma dieta rica em vitamina como nos que seguiram uma dieta saudável. Enquanto os ratos que consomem mais calorias ganham 34 gramas de peso durante o mês, os animais que consomem a planta ganham apenas 30 gramas.

Os pesquisadores destacaram que o grupo que ingeriu muitas calorias, mas também recebeu o chá da planta, teve um valor de ingorda 12% menor, melhorando-se o ganho de peso de 29 gramas observado no grupo da dieta saudável.

Os resultados indicaram que o tratamento com a planta foi capaz de impedir o ganho de gordura corporal e reduzir o excesso de tecido adiposo e gordura no fígado dos animais. Por outro lado, o grupo que seguiu uma dieta saudável não apresentou tantos efeitos ao longo do mês analisados.