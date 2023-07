Chá de folha de abacate: como preparar, é bom pra que e quem não pode tomar

O abacate é considerado um dos alimentos mais ricos e nutritivos encontrados na natureza, utilizado principalmente como fotne de gorduras saudáveis em dietas de emagrecimento. O chá de folha de abacate também pode ser um aliado de pessoas que buscam saúde, pois é rico em muitas substâncias fitoterápicas que previnem doenças, regulam o metabolismo e protegem órgãos de danos. Confira quais os benefícios do chá de folha de abacate, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios do chá de folha de abacate para a saúde

As folhas de abacate contém boas quantidades de antioxidantes polifenóis e flavonóides, bem como fitoserotonina, um tipo de serotonina exógena encontrada em plantas.

Todas essas substâncias ajudam na manutenção da saúde dos rins, regulam a pressão arterial, diminuem o açúcar no sangue, protegem o coração de outras doenças cardíacas, evitam danos e acúmulos de gordura no fígado, aceleram o metabolismo e diminuem o risco de doenças degenerativas no cérebro.

Alguns polifenóids e flavonóides podem, segundo algumas pesquisas, prevenir até mesmo certos tipos de câncer.

Quem não pode beber chá de folha de abacate, cuidados e precauções

O chá não é indicado para gestantes, lactantes e pessoas com problemas cardíacos severos.

Como fazer chá de folha de abacate

Em um bule, aqueça 1 xícara de água até ferver Adicione então 1 colher de sobremesa de folhas secas de abacate ou 1 colher de sopa de folhas frescas Desligue o fogo e aguarde 10 minutos Coe e sirva puro, com mel ou açúcar