Chá de kava kava: como fazer, é bom pra que e quem não pode tomar

A kava kava (Piper methysticum) é uma planta nativa do sul do pacífico usada pelos povos da região como bebida cerimonial relaxante. Sua raíz, quando no formato de chá, contém substâncias cavalactonas, que podem reduzir ansiedade, promover a saúde do cérebro e até prevenir câncer.

Benefícios do chá de kava kava para a saúde

Até 20% da raíz de kava kava é composta pelas substâncias cavalactonas. Pesquisas revelearam que essa classe de substâncias pode reduzir ansiedade, proteger neurônios de danos e degradações, reduzir dores e combater insônia,. Algumas pesquisas em animais também indicam que as substâncias podem prevenir certos tipos de câncer.

Quem não pode beber chá de kava kava, cuidados e precauções

Todo uso de kava kava deve ser supervisionado por um médico, fitoterapeuta ou psiquiatra.

Pessoas alérgicas à planta, que estão utilizando outros medicamentos e/ou têm histórico de problemas no fígado não devem consumir qualquer produto de kava kava.

Além disso, ingerir diariamente mais de 250mg de cavalactonas pode ser perigoso para o fígado. Por isso, o consumidor deve sempre buscar a indicação da quantidade desta substância presente na kava kava que planeja comprar.

O usuário também deve garantir que o chá foi produzido com apenas a raíz da kava kava, uma vez que as folhas e outras partes da planta podem ser tóxicas.

Como ainda não há pesquisas o suficiente acerca da toxicidade da planta, recomenda-se que o uso de kava kava não se exceda por mais de 24 semanas.

Como fazer chá de kava kava

Aqueça 500ml de água até ferver Adicione 1 colher de sopa de rizomas de kava kava, tampe o recipiente e aguarde 10 minutos Coe e tome o chá gelado ou quente.