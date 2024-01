Ora-pro-nóbis: saiba o que é, quais os benefícios e como consumir a planta super proteica

A ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que vem ganhando cada vez mais popularidade, principalmente por seus inúmeros benefícios à saúde. A planta é originária da América Central e do Sul, e pode ser encontrada em diversas regiões do Brasil, inclusive no Pará. Ela é uma trepadeira folhosa, também conhecida como orabrobó, lobrobó ou lobrobô, que pode ser cultivada em diferentes tipos de solo, tanto na sombra quanto ao sol.

As folhas de ora-pro-nóbis são ricas em proteínas, vitaminas, minerais e compostos bioativos, com propriedades nutricionais e medicinais. Conheça mais sobre este superalimento e seus inúmeros benefícios para a saúde.

O que é a ora-pro-nóbis?

A cactácea é uma excelente fonte de proteína vegetal, com cerca de 2 gramas de proteína por 100 gramas de folhas. Isso a torna uma alternativa interessante para vegetarianos e veganos. A ora-pro-nóbis também é uma boa fonte de vitaminas A, C, E, K, ferro, cálcio e outros minerais essenciais.

Com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a planta ajuda a proteger as células do corpo dos danos causados pelos radicais livres e pode ajudar a aliviar os sintomas de doenças inflamatórias.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Auxilia no emagrecimento;

Melhora o funcionamento do intestino;

Fortalece o sistema imunológico;

Previne a anemia;

Evita o envelhecimento precoce;

Previne a diabetes;

Diminui o colesterol;

Regular o metabolismo;

Ajuda a evitar o câncer.

Como cultivar ora-pro-nóbis?

A ora-pro-nóbis é uma planta fácil de cultivar, que pode ser plantada em vasos, canteiros ou hortas. Ela prefere solos bem drenados e sol pleno, mas sobrevive em qualquer tipo de solo e tolera meia-sombra.

Por ser uma planta trepadeira, ela pode atingir até 10 metros de altura e é espinhosa. Por isso, é importante forrar a planta com uma estaca para que ela possa se apoiar (principalmente a partir da segunda semana) e um espaço de 50 cm entre uma muda e outra.

Como consumir ora-pro-nóbis?

A ora-pro-nóbis é uma planta versátil e nutritiva que pode ser consumida de diversas formas. É uma boa opção para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Ela apresenta folhas verdes, flores brancas de miolo alaranjado e frutos amarelos e redondos. Tanto suas folhas quanto suas flores e frutos podem ser consumidos como alimento.

A folhas são as mais consumidas e não apresentam um sabor muito característico, sendo consideradas de "paladar neutro". Elas podem ser consumidas cruas em chás, saladas e sucos, por exemplo, ou refogadas e cozidas em receitas de sopas, tortas, salgados e também acrescentadas ao arroz. Além disso, elas podem ser desidratadas e trituradas como uma farinha para o preparo de massas e pães.

