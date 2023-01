UFPA oferta 90 vagas em processo seletivo especial para curso de Etnodesenvolvimento

Foi publicado na última sexta-feira, 30 de dezembro, o edital do Processo Seletivo Especial- PSE 2022-8, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Foram ofertadas 90 vagas para o curso de Etnodesenvolvimento, sendo 45 no município de Altamira e 45 no município de São Caetano de Odivelas. Podem participar desta seleção candidatos pertencentes aos povos indígenas e populações tradicionais, vulneráveis e que não possuam curso superior concluído, em andamento ou iniciado.

O curso de Licenciatura em Etnodesenvolvimento oferecido pela UFPA é sediado no Campus de Altamira e, nesta edição, ofertará uma turma flexibilizada no município de São Caetano de Odivelas. O curso funciona na modalidade de regime intensivo, com previsão de início das aulas em julho de 2023.

O processo de seleção ocorrerá em duas etapas, que serão realizadas nas sedes dos campi da UFPA em Altamira e Belém, e no município de São Caetano de Odivelas. A primeira etapa de seleção inclui a análise da Declaração de Pertencimento Étnico Racial a Povo Indígena ou Comunidade Tradicional, de caráter eliminatório, bem como uma redação em Língua Portuguesa, de caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa refere-se a entrevistas individuais com os(as) candidatos(as), fase também classificatória e eliminatória.

Serviço:

Período das Inscrições: 14h do dia 5 de janeiro até 23h59 do dia 31 de janeiro de 2023

Local das inscrições: site do Centro de Processos Seletivos da UFPA

Taxa de Inscrição: não será cobrada.

Prova de redação de caráter classificatório e eliminatório: 5 de março de 2023

Entrevista individual de caráter classificatório e eliminatório: 29 e 30 de março de 2023