Listão da UFPA: confira os aprovados no processo seletivo para indígenas e quilombolas 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulga nesta sexta-feira, 30, o listão de calouros 2023 do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas - PSE I/Q UFPA 2023. No total, 396 candidatos foram aprovados (sendo 66 indígenas e 330 quilombolas) e devem ficar atentos aos próximos procedimentos para garantir a vaga conquistada.

Confira o listão de indígenas aprovados aqui, e de quilombolas aprovados aqui.

O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, celebrou: “Encerramos o ano com a grande alegria de anunciar nossas(os) novas(os) estudantes indígenas e quilombolas, classificadas(os) no PSE I/Q 2023. Esta é uma vitória não só dessas(es) jovens e de suas famílias, mas de toda a nossa comunidade acadêmica, que se diversifica e se fortalece na formação de cidadãs(os) e profissionais qualificadas(os) e comprometidas(os) socialmente. Parabéns e boas-vindas às calouras e aos calouros”.

VEJA MAIS

Próximas chamadas

Quem ainda não foi aprovado na primeira chamada deve monitorar a publicação de repescagens no início de 2023. Após duas chamadas adicionais (repescagens), as vagas remanescentes ainda serão disponibilizadas em Reoferta de Vagas, que é uma das novidades do PSE Indígenas e Quilombolas 2023. A Reoferta possibilita que os(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo e não classificados(as) em suas escolhas iniciais possam optar por concorrer a uma vaga em outro curso que tenha vagas não preenchidas, possíveis de serem disponibilizadas na reoferta.

Na primeira Reoferta, as vagas serão destinadas exclusivamente a candidatos(as) do mesmo segmento étnico-racial (indígena ou quilombola) ao qual as vagas se destinavam originalmente. Se houver outras Reofertas, as vagas serão destinadas a qualquer candidato(a) aprovado(a) e não-classificado(a), independentemente do segmento étnico-racial de destinação original das vagas.

Sobre o PSE IQ 2023

Segundo a Universidade, o Edital do PSE Indígena e Quilombola é resultado do trabalho de interlocução entre estudantes indígenas e quilombolas, por meio de suas Associações, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social (ADIS), da Superintendência de Assistência Estudantil (Saest) e do Centro de Processos Seletivos (CEPS).

O objetivo é a materialização de ações afirmativas, assumidas pela Universidade como importante política para o acesso - e também a permanência - de cada vez mais jovens oriundos de povos e comunidades tradicionais no ensino superior.