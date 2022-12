UFPA encerra 2022 com 57 cursos de mestrado e doutorado com notas mais elevadas; vídeo

Em mensagem de fim de ano, divulgada nesta quarta-feira (28), o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Emmanuel Zagury Tourinho, destacou o bom desempenho, este ano, da instituição. “Destaco, aqui, o enorme sucesso da nossa Universidade na avaliação da pós-graduação, quando 57 cursos de mestrado e doutorado alcançaram notas mais elevadas. O melhor resultado na história da UFPA”, afirmou o reitor.

Segundo ele, esta é uma conquista coletiva das mais significativas, para a qual contribuíram todas as pessoas que fazem a UFPA. O reitor disse que está encerrando 2022 com a esperança e a confiança renovadas, com muitas conquistas a comemorar e com desafios para um futuro de realizações ainda maiores para a Universidade Federal do Pará.

“Quero então saudar toda a nossa comunidade em todos os campi. Professoras e professores, técnicas e técnicos, alunas e alunos com a alegria e a certeza de que tempos melhores virão, em especial com o reconhecimento mais amplo do valor da educação, da ciência, das artes e da cultura para o nosso país”, afirmou Emmanuel Tourinho.

VEJA MAIS

Em 2022, UFPA consolidou retomada das atividades presenciais

Em 2022, lembrou, a UFPA consolidou a retomada das atividades presenciais. Ele agradeceu a dedicação de todas as pessoas que contribuíram para que esse processo ocorresse do melhor modo, possibilitando que a UFPA, mais uma vez, “colhesse resultados fantásticos no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão”.

O reitor Emmanuel Tourinho afirmou que, pensando em êxitos como esses, que a UFPA projeta um ano novo de superação e aperfeiçoamento das ações da Universidade em todas as áreas, com a valorização das servidoras e servidores da instituição, com o apoio da Assistência Estudantil às alunas e aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, e “buscando sempre a excelência acadêmica e científica em sintonia com as expectativas da sociedade amazônica”.

Ainda segundo o reitor, já não é tempo de falar das dificuldades do passado, mas de olhar para as oportunidades que o futuro reserva. “Que 2023 inaugure um novo tempo de solidariedade e de desenvolvimento com cidadania”.

E acrescentou: “Que tenhamos, todas as pessoas da nossa comunidade, familiares, muita saúde e energia para o trabalho permanente de construção da universidade pública, gratuita, plural, diversa, inclusiva e de qualidade. Um grande e fraterno abraço e feliz 2023”.