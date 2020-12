UFPA oferece 1.400 vagas em cursos de Educação à Distância

Serão abertas cerca de 1.400 vagas em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Processo Seletivo Especial 2021 – PSE UFPA 2021-1. Em reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) nesta segunda-feira, 14 de dezembro, foi aprovado o edital da seleção. O calendário com as datas de todas as fases do processo seletivo será divulgado em breve.

As vagas estão distribuídas em seis cursos de graduação, sediados em 21 municípios do estado do Pará e dois em estados vizinhos: Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Juruti, Marabá, Moju, Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista, Tailândia e Tucumã, além da oferta de cursos nas capitais do Amapá (Macapá-AP) e do Tocantins (Palmas-TO), abrangendo um total de 23 municípios.

O diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão (NITAE2) da UFPA, professor José Miguel Veloso, esclareceu que a oferta do curso de Biblioteconomia nas cidades de Macapá (AP) e de Palmas (TO) se deve ao fato de que ainda não há proposta regular deste Bacharelado nas Universidades Federais do Amapá e do Tocantins. Assim, a pedido da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a oferta da UFPA se estendeu a esses dois municípios.

Detalhes - Entre os demais cursos com vagas neste edital, estão as licenciaturas em Letras - Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia e Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. Ao todo, serão disponibilizadas 1.360 vagas, acrescidas de 34 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), totalizando exatamente 1.394 vagas.

Conforme o edital a ser publicado, as vagas serão ocupadas com base nos resultados obtidos pelos(as) candidatos(as) em processo seletivo próprio, que consiste em prova objetiva, que contempla conteúdos programáticos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Literatura; além de prova de Redação em Língua Portuguesa. Haverá concessão de bônus de 10% na nota final do exame aos(às) candidatos(as) que tenham cursado todo o ensino médio, de forma presencial, nos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins.

Para inscrição, está prevista a cobrança de taxa no valor de R$100,00 aos(às) candidatos(as) que cursaram total ou parcialmente o ensino médio em escola privada, sem bolsa de estudo. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que comprovar ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola pública ou em escola privada com bolsa integral.

No edital, será publicado ainda um quadro com o detalhamento dos tipos de cotas e qual(is) o(s) perfil(is) de candidato(a)(s) que pode(m) concorrer a cada um. Também está prevista a validação, por uma Comissão de Heteroidentificação, da inscrição de candidatos(as) que apresentarem a autodeclaração de pertencimento à população negra, de cor preta ou parda. Do mesmo modo, uma Comissão Multiprofissional de Verificação será responsável por validar a condição de pessoa com deficiência de candidatos(as) que se inscreverem para concorrer a cotas destinadas a esse grupo, por meio da documentação exigida para comprovação.

Para acompanhar a publicação do edital do Processo Seletivo Especial 2021 – PSE UFPA 2021-1, acesse aqui