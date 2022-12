Intercâmbio na França: instituto francês tem 5 vagas para estudantes da Amazônia; veja o edital

A Pour Le Brésil está selecionando cinco estudantes da Amazônia para um intercâmbio de um mês em Paris, na França, com as despesas todas pagas. Será ao longo do mês de julho de 2023. Para participar, o estudante precisa residir em um dos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e ter nível avançado em inglês, comprovado por teste de proficiência. As inscrições vão até o dia 7 de janeiro de 2023.

CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL COMPLETO

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

A iniciativa acadêmica é organizada pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), consideradas uma das melhores universidades do mundo em Ciências Políticas. A proposta e que os estudantes participem de um programa de "Escola de Verão" (Summer School). Será um intercâmbio acadêmico e cultural, num espaço de diálogo em que os participantes possam trocar experiências com os acadêmicos da instituição francesa. E assim, proporcionar maior entendimento sobre a realidade amazônica, a partir da vivência dos amazônidas. Como resultado dessa troca, espera-se buscar soluções concretas e propor políticas públicas para a Amazônia.

Apesar de a Instituição de Ensino Superior (IES) ser especialista nas áreas das ciências políticas, jovens de até 26 anos, de todas as áreas, podem participar da seleção, desde que estudem e pesquisem temáticas com foco em pautas ligadas à Amazônia. A seleção será realizada em duas fases, sendo a primeira uma pré-seleção, que vai notificar os escolhidos via e-mail, de 7 a 13 de janeiro de 2023, e a segunda fase, com a realização das entrevistas com os candidatos pré-aprovados, entre 14 e 24 de janeiro de 2023. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 27 de janeiro de 2023.

Todas as despesas dos estudantes, incluindo a taxa de inscrição no processo de seleção da Summer School; o deslocamento aéreo e terrestre entre um dos estados da região amazônica e Paris, ida e volta; o seguro saúde internacional; a estadia em Paris; os gastos com alimentação e itens de necessidade básica e deslocamentos na cidade francesa serão bancadas pela Pour le Brésil.



Serviço:

Summer School Sciences Po Paris

Inscrições: até 7 de janeiro de 2023 , por meio de formulário disponível aqui.

Duração: De 1° a 30 de julho de 2023.

Qualquer dúvida pode ser encaminhada para o e-mail da Pour Le Brésil (pourlebresil@gmail.com)