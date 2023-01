Escola de Aplicação da UFPA abre 109 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; veja

Para quem ainda não sabe onde vai estudar em 2023 ou precisa de uma boa oportunidade para cursar o Ensino Fundamental de forma gratuita, a Escola de Aplicação da UFPA, em Belém divulgou o edital de abertura das inscrições para o processo seletivo de candidatos. Ao todo, serão 109 vagas imediatas para turmas a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de mais 100 vagas para o cadastro reserva.

As inscrições serão realizadas no período de 6 de janeiro, próxima sexta-feira, até o dia 16 de janeiro, no site da Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA). A seleção será feita por meio de sorteio público online previsto para ser realizado no dia 27 de janeiro.

Confira as vagas disponíveis em 2023 para a Escola de Aplicação da UFPA

Educação infantil

Pré I - 10 vagas

Pré II - 10 vagas

Ensino Fundamental

1º ano - 5 vagas

2º ano - 3 vagas

6º ano - 20 vagas

8º ano - 20 vagas

9º ano - 15 vagas

Ensino Médio

1º Ano - 25 vagas.

. Todas essas vagas são para início imediato.

Como se inscrever no processo seletivo da Escola de Aplicação da UFPA



As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via site da Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA), no período de 6 a 16 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$20 (vinte reais), porém será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição desde que o(a) candidato(a) seja membro de família de baixa renda nos termos do Decreto no 6.135/2007. O prazo para a solicitação da isenção é de 6 a 9 de janeiro de 2023. Quem não for isento da taxa deve realizar o pagamento do boleto até o dia 18 de janeiro de 2023, uma vez que a inscrição na seleção só será efetivada após o pagamento do boleto bancário.

Após a realização e confirmação da inscrição, os responsáveis legais do(a) candidato(a) devem manter-se atentos às atualizações e comunicados divulgados na página do CEPS, onde serão publicadas as informações sobre candidatos(as) aptos (as) ao sorteio, os números do sorteio, o resultado final do sorteio público, a convocação para a realização da matrícula, além de possível convocação de candidatos sorteados para o cadastro reserva.

Quando vai ser o sorteio das vagas para a Escola de Aplicação da UFPA?



A seleção será feita por meio de sorteio público online previsto para acontecer no dia 27 de janeiro. Já o resultado, está previsto para o dia 1º de feveiro.