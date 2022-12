'Tempos melhores virão. Com a valorização da ciência e da cultura em nosso país', diz reitor da UFPA

Obras no parque

O Museu Goeldi firmou com a Associação Oswaldo Goeldi termo para restaurar três prédios históricos do Parque Zoobotânico.



Biodiversidade

A UFPA passa a sediar este mês um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o SinBiAm, para pesquisas da biodiversidade no Brasil.

(J.Bosco)

"Tempos melhores virão. Com a valorização da ciência e da cultura em nosso país”

Emmanuel Tourinho, reitor da UFPA, em mensagem de fim de ano nessa quarta (28), com balanço dos avanços da universidade. Ao todo, 57 cursos de pós-graduação da UFPA alcançaram notas mais altas.

VEREADORES

BALANÇO



A Câmara Municipal de Belém divulgou, ontem, balanço das atividades realizadas em 2022, quando a casa aprovou 163 projetos de lei; 130 decretos legislativos e 81 resoluções. No mesmo período, os vereadores apresentaram 577 projetos de lei e 968 requerimentos. Foram realizadas 77 sessões ordinárias, dez extraordinárias, três audiências públicas, 55 sessões especiais e quatro sessões solenes. O balanço foi apresentado pelo ainda presidente da Câmara de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), que está se despedindo das funções. Em 2023, Pirão assumirá cadeira na Assembleia Legislativa do Pará. Em 1º de janeiro, o legislativo municipal passará ao comando do vereador John Wayne (MDB).

SAÚDE

MUDANÇA



A prefeitura de Belém confirmou para 2 de janeiro a posse do novo secretário municipal de Saúde. Pedro Ribeiro Anaisse vai substituir Maurício Bezerra e chega com a missão de contornar a crise do setor, que sofre com paralisações de médicos nos prontos-socorros e falta de medicamentos nas unidades de saúde. Mesmo antes da nomeação, Anaisse já vem se reunindo com a equipe da Sesma para tomar pé da situação. Os setores financeiro e de urgência e emergência serão os primeiros a passar por mudanças, já na primeira semana de janeiro.

AÇÃO

ALENQUER



Tramita no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, ação movida pelo Ministério Público Federal contra a prefeitura de Alenquer, no Baixo Amazonas. Na ação, se pede que a gestão seja multada por descumprir sentença que obrigou o município a tomar medidas para evitar que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ficassem sem atendimento. Entre as obrigações estabelecidas na sentença estão a instalação, nas unidades de saúde, de quadro com a escala e jornada de médicos e dentistas.

POPULAÇÃO

CENSO



Com 8.442.962 de habitantes, o Pará concentra 47% da população da região Norte, estimada em 17.834.762 pessoas. Os dados fazem parte da prévia do Censo 2022, divulgados ontem pelo IBGE. A coleta de dados vai continuar ao longo do mês de janeiro, mas a estimativa da população é divulgada antes porque serve ao cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



CONTAGEM



O IBGE informou que finalizou a coleta de informações em 84,10% dos setores censitários distribuídos pelo território e que já contou 82% da população estimada para o Estado em 2021.

ORLA

SALINÓPOLIS



O governador do Pará, Helder Barbalho, participa hoje, às 17h, do ato de entrega da nova orla da Beira-Mar de Salinópolis, que, além do muro de arrimo terá quadra de tênis, academia, quadra poliesportiva e pracinha, além de quiosques, lanchonetes e parque infantil. A obra, de 1,2 quilômetro de extensão, exigiu investimento de R$ 56 mi. O ato terá um show de Fafá de Belém.

PARÁ

ALIMENTOS



O setor produtivo de alimentos do Pará termina o ano de 2022 com 130 estabelecimentos registrados, sendo 72 indústrias de médio a grande porte e 58 estabelecimentos artesanais de produtos de origem animal, distribuídas entre produtos derivados da carne, do leite, do pescado, ovos e mel. O registro de empresas e os incentivos à regularização pelos órgãos competentes têm o objetivo de ampliar a segurança alimentar ao consumidor paraense, já que, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), apenas 30% da produção paraense fica hoje no Estado. O restante vai para outras localidades e países.



CONSOLIDADO



A busca por alimentos produzidos no Pará tem crescido para os produtos agropecuários, principalmente por conta do avanço do Pará no status de território livre de febre aftosa, consolidado na recente campanha de vacinação contra a doença, encerrada no último dia 17 deste mês. O balanço da campanha registrou dez milhões de bovinos e bubalinos vacinados com idade de 0 a 24 meses, em 103 mil propriedades localizadas em 127 municípios do Estado do Pará.

Em Poucas Linhas

► Após um dia de intensas especulações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que o paraense Jader Filho, irmão do governador Helder Barbalho, será o ministro das Cidades. A posse de Jader Filho no ministério foi marcada para dia 3, às 17h. Jader Filho assume a vaga na cota do MDB, que terá ainda outros dois ministérios no governo Lula. Simone Tebet ficará com a pasta do Planejamento, e o filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, assumirá o Ministério dos Transportes.

► A posse do governador reeleito, Helder Barbalho, e da vice, Hana Ghassan, será no dia 1º de janeiro, às 9h, no Palácio Lauro Sodré. No dia anterior, 31, às 17h, haverá missa em ação de graças na Catedral de Belém. No dia 2 de janeiro, haverá cerimônias de posse em Santarém e Marabá e, no dia 3, evento em Breves.

► Está disponível, no Instagram do Pará Live e da Equatorial Pará, enquete por meio da qual o público poderá escolher o artista (cantor ou banda) que deverá se apresentar no segundo show desta terceira edição do projeto, a ser realizado no dia 7 de janeiro, no Teatro Maria Sylvia Nunes. A votação ficará disponível até sexta, dia 30.

► O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), lançou ontem, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o documentário “A potência do Marajó”. O filme ainda é parte das ações do atual governo dentro do programa Abrace o Marajó. O documentário tem oito minutos e trinta segundos, aborda as riquezas do bioma marajoara e está disponível no canal Ministério no YouTube.

► A Prefeitura de Belém lançou edital de licitação para a construção do Conjunto Habitacional Adicional, na Quintino Bocaiúva, entre rua Honório José dos Santos e avenida Bernardo Sayão, na Condor. As propostas poderão ser entregues até 27 de janeiro de 2023. O conjunto habitacional terá oito blocos de quatro andares, e total de 128 unidades. A obra, orçada em R$ 37 milhões, será financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).