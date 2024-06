Serviço de energia elétrica em Santarém está 99,92% restabelecido, diz concessionária

Cerca de 99,92% do trabalho para restabelecimento da energia elétrica, em Santarém, já foi concluído, avalia a concessionária responsável pelo serviço, Equatorial Pará. Ainda na terça-feira, 25, moradores ouvidos pela reporagem de O Liberal relataram instabilidade no fornecimento de energia. Nesta quarta, 26, os mesmos entrevistados confirmaram o funcionamento normal do serviço.

Segundo a Equatorial, desde o apagão, que deixou 25 mil clientes sem luz na noite de segunda-feira, 24, a empresa reforçou a mão-de-obra para solucionar o problema, com 157 colaboradores, distribuídos em 45 equipes.

VEJA MAIS

O motivo do problema na distribuição da energia elétrica na cidade teria sido uma descarga atmosférica que atingiu o circuito da subestação Santarém, o que provocou aumento de tensão e abertura dos transformadores e alimentadores da rede.

A empresa reforça que, nesta quarta-feira, todas as ocorrências coletivas já foram atendidas e que, nas residências individuais com falta de energia, o cliente precisa fazer o registro da ocorrência por meio dos canais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS.