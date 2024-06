Apagão em Santarém: 2.500 residências seguem sem energia elétrica

Cerca de 2.500 residências ainda permanecem sem fornecimento de energia elétrica após o apagão ocorrido no município na noite dessa segunda-feira (24) no município de Santarém, no oeste do Pará.

Na manhã desta terça-feira (25), a concessionária de energia Equatorial Pará informou à redação integrada de O Liberal que o funcionamento da subestação Santarém foi restabelecido após reparo. O apagão, cujo as causas estão sendo apuradas, deixou cerca de 25 mil residências sem fornecimento do serviço.

De acordo com a empresa, cerca de 22.500 clientes já tiveram a energia restabelecida. A redação integrada de O Liberal conversou com moradores de Santarém, que detalharam que o apagão começou após uma forte chuva atingir a cidade.

“A Equatorial ressalta que aumentou o quantitativo de equipes para atender todos as ocorrências o mais breve possível. Além disso, vale destacar que casos de oscilação podem ocorrer em locais onde o fornecimento ainda está em processo de restabelecimento”, informou a empresa.