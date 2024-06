Comerciante teme prejuízos devido à falta de energia elétrica em Santarém

Apesar de a energia elétrica estar sendo restabelecida aos poucos em Santarém na manhã desta terça-feira, 25, vários moradores da cidade ainda não contam com o serviço de forma plena, desde o apagão que aconteceu na noite de segunda, 24, deixando 25 mil clientes da concessionária Equatorial Pará sem energia. A empresa informou, nesta terça, que ainda restam 4 mil clientes sem o serviço. Outros 21 mil já tiveram a energia restabelecida, mas ainda com oscilações, pondo em risco de prejuízo, sobretudo, alguns comerciantes.

É o caso do comerciante Zena do Carmo, de 55 anos, que tem uma venda no bairro Santa Clara. Ele conta que a luz retornou nesta terça-feira, porém, não forte o bastante para fazer funcionar a maioria dos eletrodomésticos.

"Eu vendo açaí, minha máquina de suco está parada. Eu tenho 20 litros de açaí dentro do freezer. Estou numa ansiedade medonha. Eu tenho R$ 400 em açaí que estão parados e estou com medo de perder", desabafa.

Ele conta que não está conseguindo fazer vendas, a não ser em dinheiro físico, já que os aparelhos eletrônicos como a máquina de cartão não estão funcionando. Ele também está sem internet e não consegue se certificar das transferências via Pix. "As pessoas estão indo embora, sem comprar", lamenta.

Zena também conta que já gastou R$ 20 comprando gelo para tentar preservar o açaí no freezer. Ele espera que a luz se restabeleça em tempo, se não, os gastos com gelo vão ser maiores.

A redação integrada de O Liberal procura a Equatorial Energia para se posicionar sobre o assunto e aguarda retorno.