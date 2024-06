Após apagão, energia começa a voltar em pontos de Santarém, mas oscilando

A energia elétrica começa a voltar em alguns bairros da cidade de Santarém, no oeste do Pará, depois de um apagão que afetou os moradores desde a noite da última segunda-feira, 24. Entretanto, o retorno tem sido oscilante, conforme relatam moradores entrevistados pela reportagem. Dentro das casas, televisão, geladeira e até ventiladores ainda não conseguem funcionar direito.

A comerciante Helena Ferreira, de 63 anos, relata que estava trabalhando no terminal fluvial de Santarém quando o apagão começou. Ela e outros vendedores do local tiveram que fechar o seu comércio mais cedo e voltar para casa. Helena, que mora no bairro de Fátima, conta que ficou sem luz a noite toda, mas que agora pela manhã já começou a voltar.

Já no bairro Santíssimo, o retorno da energia ainda é instável. A artesã Yara Cristina Jesus, de 37 anos, conta como está a situação: "Aqui em casa só voltou uma fase, a luz vai e vem. Quando vem, dispara a central de alarme".

Yara lembra que a luz foi embora por volta das 20h de segunda-feira. No momento, ela estava em casa com a família e ouviu vários estouros. Por um tempo, eles acharam que se tratava de fogos de artíficio, por ser Dia de São João, porém, logo todos ficaram no escuro.

"Aqui perto de casa tem fios de alta tensão que, quando dá muito vento, eles encostam e faz barulho, mas a gente saiu para ver o que estava acontecendo e a vizinha falou que os transformadores estavam pipocando. A gente soube que uns 70 transformadores estouraram", comenta.

Até o momento, a luz não voltou forte o bastante para que Yara religasse os aparelhos eletrodomésticos. "A geladeira está descongelando. Estamos vendo como vai ficar, para providenciar gelo".

No bairro Santa Clara a situação é parecida. A dona de casa Esther Vasconcelos, de 43 anos, conta que não é em todas as residências que a luz voltou na manhã desta terça, 25. "Quando retornou, não retornou em todas as casas e ficou nessa oscilação. A gente liga a luz, vê que tem energia mas ainda não o suficiente para ligar outras coisas como a geladeira, televisão. O ventilador liga mas gira bem lentamente, sem vento".

A redação integrada de O Liberal solicitou nova nota à Equatorial Energia para saber do andamento dos serviços de restabelecimento da energia. A empresa encaminhou a seguinte resposta:

"A Equatorial Pará informa que já normalizou o funcionamento da subestação Santarém, que teve o serviço comprometido temporariamente na noite de segunda-feira, 24. Cerca de 21 mil clientes já tiveram a energia restabelecida. No momento, 4 mil clientes ainda estão com o fornecimento interrompido".

"A distribuidora apura as causas da interrupção na subestação e concentra todos os esforços para restabelecer a energia elétrica de todos os clientes no menor tempo possível".

"A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS".