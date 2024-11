Segup coordena as ações de segurança para a realização das provas do Enem

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordena as ações de segurança e logística para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, em todo o estado. Esse ano a “Operação Enem 2024” conta com mais de 6 mil agentes de segurança pública que já estão mobilizados para colaborar com a escolta e segurança na distribuição das provas, nas duas fases do certame nacional, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro. O Pará concentra o maior número de inscritos para o Exame na região Norte com 248.092l candidatos.

As ações iniciam às 6h, nos dias correspondentes aos certames, com a escolta das provas realizada pela Polícia Militar, que monitora o deslocamento dos malotes, até os 714 locais de prova, distribuídos em 81 municípios do estado onde o Enem será aplicado. Os portões para a realização da prova abrem a partir das 12h e o fechamento acontece às 13h.

Integração

As ações de segurança envolvem, de forma conjunta, representantes de várias instituições, a exemplo dos Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamentos Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, órgão de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o certame.

Ativação dos CICCRs

O monitoramento por meio das câmeras da Segup, assim como, toda a coordenação e gerência das ações de segurança que envolvem o Exame serão realizadas pelos 14 Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR) que estarão em funcionamento, contando com a presença de cada representante das forças de segurança, bem como, dos demais órgãos envolvidos, a fim de monitorar as atividades realizadas e garantir maior segurança nos dias de provas.

Na capital, o Centro Integrado, localizado na sede da Segup, estará ativado desde a manhã do domingo, 3, assim como nos demais municípios que contarão com os Centros, sendo eles: Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira.

Todas as unidades serão coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Capital, que irá abranger também toda a Região Metropolitana de Belém (RMB).

As informações acerca dos transportes das provas, bem como o início e finalização da aplicação do exame serão repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, no Distrito Federal (DF), por meio do Sistema Córtex. Os Centros funcionarão nos dois dias das provas.

Videomonitoramento

No dia do exame, a movimentação nos locais de provas contará com o monitoramento eletrônico de quase mil câmeras instaladas em todo o estado, sendo que destas, mais de 300 somente na Região Metropolitana de Belém. A previsão de término de toda a operação é até às 23h, quando as provas são coletadas e redirecionadas para o local de correção, no estado de São Paulo.

O Exame será aplicado em 81 municípios do Pará. Em Belém, a segurança nas escolas do município ficará a cargo da Guarda Municipal de Belém. Nas escolas estaduais e particulares, tanto na Capital quanto nos demais municípios, a segurança será de responsabilidade da Polícia Militar.