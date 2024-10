Investimentos em segurança pública ajudam a preservar vidas no Estado

Desde 2019 o Governo do Pará tem feito importantes investimentos em segurança, garantindo mais tranquilidade e qualidade de vida para população. Um dos efeitos desse trabalho foi atestado no mês de setembro, quando houve uma redução histórica no índice de criminalidade no estado, atingindo uma marca de 2010. Só esta semana, o governador do Pará, Helder Barbalho, fez duas entregas que reafirmam e renovam esse compromisso: as novas sedes do Regimento de Polícia Montada e do 1° Batalhão de Polícia Militar, ambas em Belém.

O Regimento é a unidade mais antiga da Polícia Militar do Pará e atua no policiamento estratégico com uso de equinos, sobretudo em grandes eventos, como partidas esportivas, reintegrações de posse ou controle de distúrbios civis. Os investimentos do governo estadual na unidade chegaram a quase R$ 3 milhões.

O novo prédio que vai funcionar a sede administrativa do RPMont inclui área de treinamento, amplo auditório, salas de gestão administrativa especializada, além de alojamentos, refeitório, salas do comando e subcomando e estacionamento. Além da construção do espaço físico, foram adquiridos novos equipamentos e mobiliário.

Já o 1º BPM tem uma localização estratégica: dentro do complexo do Parque da Cidade, uma das principais obras para a COP 30. Em 2024, já foram entregues diversas novas unidades e equipamentos à Polícia Militar, e o Executivo segue com os investimentos em tecnologia e infraestrutura. São ações que visam o aumento da capacidade de resposta da PM para assim garantir maior segurança à população paraense e também para que os agentes tenham melhores condições de trabalho.

"As novas sedes representam um investimento significativo na segurança pública do nosso estado, e um compromisso inabalável com a redução da criminalidade. A polícia montada possui uma capacidade única de patrulhamento, especialmente em áreas de difícil acesso para viaturas convencionais, e sua presença visível contribui para a dissuasão do crime", afirma o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado.

"A mobilidade e a visibilidade da polícia montada permitem uma resposta mais rápida e eficiente a ocorrências, além de facilitar a interação com a comunidade, promovendo um sentimento de segurança e proximidade entre a população e as forças de segurança. Acreditamos que a integração da polícia montada com outras unidades policiais, aliada a estratégias de inteligência e prevenção, resulta em redução dos índices de criminalidade", complementa o chefe da pasta.

Para o tenente-coronel Diego Freitas, a nova sede do 1º BPM vai aproximar os agentes de segurança da população dos cinco bairros onde atuam. A tropa, com mais de 200 homens e criada há 40 anos, nunca tinha tido uma base fixa até agora.

"Nossa área de circunscrição tem de mais de 260 mil habitantes nos bairros da Pedreira, do Marco, do Telégrafo, da Sacramenta e do Barreiro. Esse batalhão no Parque da Cidade está agora estrategicamente posicionado, e nisso a gente percebe a valorização do profissional por parte do governo do estado. Isso é refletido nos índices de criminalidade em queda. Um colaborador motivado em seu ambiente de trabalho tende a produzir e, assim, no nosso caso, a Polícia Militar com a sociedade, de fazer uma maior prevenção contra o crime, trazendo a tranquilidade que todos tanto esperam", destacou.

Comandante do Regimento Montado, o major Ramiro Araújo relata que durante longos anos o quartel ficou sem um prédio administrativo em condições de receber os policiais militares para as operações.

"Essa entrega reforça as ações do governo em relação ao cuidado com o recurso humano para o combate à criminalidade. Isso dá uma melhor oportunidade para o policial se preparar para o serviço, se equipar. A nossa atividade é de policiamento montado, então exige um pouco mais de preparo, inclusive do animal. E isso se reflete nas ações do governo para a redução dos crimes, uma vez que a gente otimiza o serviço, consegue operacionalizar a tropa montada de uma maneira melhor nas diversas regiões metropolitanas de Belém e também no interior do Estado", justifica.

Rosalinda Conceição, moradora do bairro da Sacramenta, em Belém, afirma que se sente mais segura com a abertura do 1º BPM na região. "Hoje a gente fala sobre segurança com mais leveza e tranquilidade. Sou mulher e me sinto mais segura para andar na rua, principalmente à noite. Antes não se via carro de polícia nas ruas e hoje vejo frequentemente. A criminalidade diminuiu, e os temores que tínhamos antes, já não têm mais. Só temos que agradecer ao nosso governador, e pedir que Deus continue abençoando seu mandato e lhe dando sabedoria", enfatizou.

O pedagogo Matheus Novaes, morador do bairro do Curió-Utinga também reconhece que vê mais policiamento nas ruas. "Percebo que as viaturas estão mais frequentes, em ronda. O governo também instalou várias câmeras do Ciop bem no início da Avenida João Paulo II com a Dr. Freitas, e isso inibe muitas coisas também. Percebo que vem melhorando bastante a segurança em Belém toda, até mesmo com o investimento dos totens de segurança que o governo está instalando", concluiu.

Em seis anos, o Pará tem sido destaque nacional na segurança pública e redução da criminalidade. Considerando o ano de 2018 até hoje, o estado já preservou mais de 10 mil vidas paraenses. O resultado é fruto de um forte trabalho integrado das forças de segurança pública, além dos grandes investimentos realizados pelo Governo do Pará, que prioriza a segurança do cidadão paraense, além da valorização e qualificação dos seus agentes públicos.

Desde 2019, a atual gestão já investiu mais de R$ 13 bilhões aplicados em segurança pública com foco em mais investimento, integração e inteligência. Estes recursos garantiram o aumento do efetivo, abertura de nove concursos públicos e mais de 8.500 vagas destinadas aos agentes do Sistema de Segurança Pública. Nesse período foi realizado o incremento de novas viaturas, equipamentos com melhores tecnologias e armamentos de ponta. Reconstrução e entrega de novas unidades policiais, aquisição de câmeras corporais para os agentes públicos. Implantação de 50 totens de segurança, equipados com câmeras de vigilância e serviço de urgência e emergência ao alcance da população.