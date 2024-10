1º Batalhão da PM ganha nova sede dentro do Complexo do Parque da Cidade

Nesta quarta-feira, 9, o governo do Estado entregou a nova sede do 1° Batalhão de Polícia Militar, no bairro da Sacramenta, em Belém. O prédio tem uma localização estratégica dentro do Complexo do Parque da Cidade, uma das principais obras para a COP 30. O ato de entrega do mais novo equipamento da Polícia Militar foi feito pelo governador Helder Barbalho, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, em evento, com a participação de diversas autoridades públicas.

Para o governo estadual, a mudança de sede para o Parque da Cidade integra o planejamento da ampliação do policiamento na capital paraense. Durante a cerimônia, nesta quarta-feira, o governador Helder Barbalho destacou a importância da nova sede para a segurança pública em Belém.

“Com esta nova estrutura, se reforça a presença estratégica do Sistema de Segurança Pública da nossa capital, destacando os bairros que estão sob a supervisão do 1º Batalhão, como os bairros da Sacramento, Marco, Pedreira, Telégrafo e também o bairro do Barreiro. O Batalhão protegerá este território da cidade, fortalecendo a presença da polícia, aproximando a polícia da sociedade, combatendo a criminalidade e promovendo a paz”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

O governo do Estado segue determinado a qualificar, cada vez mais, a atuação das forças da segurança pública. A entrega da nova sede do 1º Batalhão faz parte de um conjunto de ações com esse propósito. Em 2024, já foram entregues novas unidades e equipamentos à Polícia Militar, e o Executivo segue com os investimentos em tecnologia e infraestrutura. São ações com o foco no aumento da capacidade de resposta da PM, para maior segurança à população paraense e também para que os agentes tenham melhores condições de trabalho.

Desde o ano de 2019, início da atual gestão estadual, a segurança pública é prioridade, um dos pilares da política de governo. De acordo com os dados do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), lançado em julho deste ano, o Pará teve aumento de 35,7% nos investimentos, com mais de R$ 41 milhões investidos, no comparativo entre os anos de 2022 com 2023. No policiamento, o aumento nos investimentos foi de 20,9%, e nas ações e equipamentos da Defesa Civil, 97,3%.

O reflexo desta agenda estratégica de governo colocou o Pará na liderança do ranking de redução de Mortes Violentas Intencionais (MVI), com 356 casos a menos em 2023. Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que são homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, o Estado atingiu a 3ª posição nos índices de redução entre todos os Estados brasileiros. Em 2022, foram 258 registros de CVLI a menos.

O Pará, também, não teve nenhum município na lista das 10 cidades mais violentas em 2023. Em 2022, por exemplo, na edição anterior do mesmo Anuário, a cidade de Altamira, no sudoeste paraense, ocupava o 7º lugar entre as mais violentas do país. Com as medidas tomadas pelo governo estadual, Altamira nem aparece mais no ranking.

Parque da Cidade – A menos de 400 dias para a COP 30, a construção do Complexo do Parque da Cidade é mais uma obra que prepara Belém para o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. As obras do Complexo são divididas em duas etapas. A primeira etapa, prevista para a COP 30, está com o cronograma adiantado: dois terços (66%) da obra já foram executados até o momento.

O Parque da Cidade é um espaço moderno e multifuncional que quer proporcionar maior qualidade de vida em Belém e na Região Metropolitana. São mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas. Uma área paisagística de 50 hectares, e o parque vai oferecer lazer, cultura e espaços para a prática esportiva, além de ser um centro de eventos de grande porte, incluindo a COP 30, em novembro de 2025.

A maior intervenção urbana em construção no Pará, o Parque da Cidade terá, por exemplo, o Centro de Economia Criativa, Centro Gastronômico, Torre de Contemplação, Teatro Multiuso, cinema, estúdio de gravação, e equipamentos culturais.

O governador Helder Barbalho também afirmou: “é fundamental destacar também que com este equipamento pronto, acontecerão novas entregas dentro do Complexo do Parque da Cidade. Ele será utilizado para COP, já que esta região, agregada ao Hangar - Centro de Convenções, exatamente onde acontecerá o evento, portanto, já trazendo um legado para Belém, um benefício direto para a população e também fundamental para quando estivemos recepcionando o evento, em novembro do ano que vem”.