Parque da Cidade, em Belém, pode receber festival de música em setembro de 2025

O festival de música, com atrações nacionais e internacionais, organizado pelo empresário Roberto Medina, criador do Rock In Rio, está confirmado para setembro de 2025 em Belém e pode ser realizado no Parque da Cidade.

Segundo informações obtidas, ainda não há nenhuma atração confirmada para o festival, que ocorrerá paralelamente ao festival The Town, em São Paulo, conforme anunciado pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Em fevereiro deste ano, o arquiteto e urbanista João Uchoa, responsável pela realização do Rock in Rio, visitou as obras do parque. Além de ser responsável por grandes projetos culturais, como o Rock in Rio, João Uchoa também desenvolve iniciativas ambientais, como o BioParque do Rio; projetos gastronômicos, como o Bar do Zeca Pagodinho; e esportivos, como o Centro de Treinamento do Flamengo.

Em novembro de 2025, o Parque da Cidade será um dos locais da 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30). O parque contará com mais de 500 mil metros quadrados de construções e uma área paisagística de 50 hectares.