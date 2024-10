Governo entrega Regimento de Polícia Montada e anuncia homologação de concurso com 4 mil vagas

O Governo do Pará entregou, na tarde desta quinta-feira (10), a nova sede do Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar no bairro Mangueirão, em Belém. Na oportunidade, o governador Helder Barbalho aproveitou para anunciar que o concurso da PM com 4 mil vagas será homologado em novembro para reforçar efetivo da instituição já em 2025, e que está prevista a inauguração de novas unidades da corporação.

“A Cavalaria representa uma das principais estratégias de policiamento especializado do Estado, garantindo proteção à população, estabelecendo a ordem e a prestação do serviço social através da equoterapia. Essa é uma unidade que, por um lado, promove a segurança pública, reduz a criminalidade e promove a paz, e por outro, garante o cuidado com a saúde daqueles que precisam de suporte para o desenvolvimento motor por meio da relação direta com os animais”, declarou.

Além da construção do espaço físico, foram adquiridos novos equipamentos e mobiliário. Esses investimentos irão garantir infraestrutura moderna e planejada à Unidade mais antiga da Polícia Militar do Pará. No local funcionará também o Centro de Reabilitação da PM, que sedia o Programa de Equoterapia, voltado à reabilitação de pessoas com deficiência ou condições especiais.

"Hoje, o Regimento de Polícia Montada ganha uma nova sede que integra um conjunto de investimentos e de ampliação do efetivo policial. Estamos investindo em novos animais para melhorar a condição da prestação de serviço, investimentos nos apetrechos, nas estruturas necessárias e utensílios para bem assistir e garantir a paz pra população", completou o governador.

Criado em 1817, o Regimento de Polícia Montada da PMPA é a unidade policial militar mais antiga e tradicional da corporação (Foto: Agência Pará)

“Nós estaremos agora no início de novembro, na primeira semana de novembro, fazendo a homologação do resultado deste concurso público que é o maior da história da Polícia Milita. São cerca de quatro mil novos policiais. Com a homologação nós já atuaremos no chamamento para a qualificação para que estes novos policiais já possam adentrar ao nosso efetivo, ampliando portanto a presença da polícia no ano de 2025”, informou Barbalho.

O governador informou que, ainda este mês, pretende entregar um novo Batalhão de Missões Especiais da PM no município de Castanhal, permitindo com que a cidade possa estar melhor assistida com mais investimentos e prosseguiremos trabalhando e atuando para fortalecer a Polícia Militar do Pará", finalizou.

O Regimento é a unidade mais antiga da PMPA e atua com policiamento estratégico com uso de equinos, sobretudo em grandes eventos, como partidas esportivas, reintegrações de posse ou controle de distúrbios civis. O novo espaço, onde funcionará a sede administrativa do RPMont, inclui área de treinamento, amplo auditório, salas de gestão administrativa especializada, além de alojamentos, refeitório, salas do comando e subcomando e estacionamento.

“Essa unidade pertencente ao Comando de Missões Especiais que é utilizada naquelas ocorrências mais complexas. As ocorrências onde as unidade locais não consegue resolver o problema. A cavalaria é o regimento de uma tropa que é decisiva no sucesso de qualquer operação de controle de distúrbio de civis e reintegração de posse. A gente fica muito feliz de estar entregando esse novo quartel, todo construído do zero, em condições perfeitas para que o nosso policial possa prestar um serviço de excelência para a sociedade paraense”, ponderou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

As condições de trabalho no novo espaço agradaram aos policiais militares que atuam no local. “Essa é uma construção do prédio administrativo novo e completo. Representa o reconhecimento por parte do Governo com a tropa, com o efetivo da tropa montada, uma vez que a gente está com espaço onde vai ter sala de treinamento, alojamento, sessões e o o administrativo. Um espaço que proporciona a base para operacionalizarmos nossas ações“,comemorou o comandante do Regimento de Polícia Montada, Major Ramiro.