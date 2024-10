Setembro é marcado por entregas estaduais em segurança, educação, saúde e infraestrutura

O mês de setembro de 2024 foi marcado por importantes entregas estaduais nas áreas de Segurança, Educação, Saúde, infraestrutura, regularização fundiária e fomento à agropecuária, no Pará. A nova Base Fluvial 'Candiru', em Óbidos, no Baixo Amazonas, é um dos investimentos estratégicos do Governo do Estado para o fortalecimento na malha fluvial.

“A nova base contempla a principal rota, por exemplo, do contrabando e do tráfico de drogas no Estado e na Amazônia. Todo corredor de droga do rio Amazonas uma hora ou outra passa por este ponto, onde toda embarcação pode ser parada e fiscalizada. Após as entregas de bases integradas no Marajó e em Óbidos, futuramente, outras bases serão entregues na região de Abaetetuba e Barcarena, fechando uma estratégia fluvial com mais de 84 embarcações”, ressalta Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Na área da segurança, foram entregues a 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil do município de Itaituba reconstruída, o novo 33º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Novo Progresso; além da aquisição de novas viaturas e a formatura de 300 bombeiros no Curso de Vistorias Técnicas.

EDUCAÇÃO

Mais três escolas foram entregues no mês de setembro pelo Governo do Estado, beneficiando mais de 1,3 mil estudantes da rede pública: Escola Estadual de Ensino Médio Lameira Bittencourt, no município de Castanhal, Escola Estadual de Ensino Fundamental Elaine Ismaelino de Freitas e Escola Estadual Joaquim Viana, em Ananindeua. Já no município de Oriximiná, o Estado entregou mais uma unidade do Programa "Creches por Todo Pará", iniciativa inédita que atende, em cada unidade, 200 crianças de 0 a 5 anos.

“Setembro foi um mês de muita felicidade para a educação paraense. Depois dos resultados extraordinários no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em agosto, seguimos avançando anunciando o calendário de pagamento do programa ‘Escola que Transforma’, uma bonificação inédita para professores no Estado pelo desempenho no ano de 2023 e no Ideb. Valorizar nossos servidores é fundamental para continuarmos avançando, assim como reconhecer nossos estudantes que continuam recebendo os cheques do programa Bora Estudar. Em setembro alcançamos a marca de 16,5 mil estudantes beneficiados”, celebra Rossieli Soares, titular da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc).

Estudantes de mais de 20 municípios receberam cheques do ‘Bora Estudar’ e os servidores da rede estadual de ensino receberão, a partir de outubro, até 3,5 salários, por meio do programa "Escola que Transforma”.

SAÚDE

Reforçando a saúde pública paraense, o Estado entregou dois novos hospitais municipais em setembro. Com investimentos estaduais, o Hospital Municipal em São Domingos do Capim e o Hospital Municipal de Aveiro representem um importante avanço na infraestrutura de saúde da região. Na capital, novas obras de infraestrutura e modernização do Hospital Ophir Loyola (HOL) foram entregues. Outra iniciativa na área, realizada por meio da Fundação ParáPaz e da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), foi a entrega de mais de 2,2 mil óculos de grau em Ananindeua.

INFRAESTRUTURA

As orlas de São Miguel do Pracuúba, no município de Muaná; de São Caetano de Odivelas e de Irituia, entregues em setembro, reforçam mobilidade urbana, o turismo e a economia das cidades paraenses. Outros destaques foram à entrega do primeiro Terminal Hidroviário de Aveiro e das novas obras de asfalto no Distrito de Alter do Chão, em Santarém.

AGROPECUÁRIA

O Pará celebra um novo tempo na pecuária no país, com a primeira identificação individual bovina, realizada no município de Xinguara. O processo, popularmente conhecido como "brincagem", é fundamental para o monitoramento do rebanho e uma importante ação de prevenção contra doenças que podem afetar o status sanitário do estado. Outro investimento foi a entrega da nova Unidade Local de Sanidade Agropecuária (ULSA) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) no município de Juruti, no Baixo Amazonas.

REGULARIZAÇÃO

A maior entrega de títulos de regularização urbana do Brasil foi realizada no dia 14 de setembro no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Ao todo, 3.749 famílias moradoras das áreas do Guanabara, Jaderlândia II, e do PAAR, foram contempladas. Em Abaetetuba, mais 120 títulos de terras para produtores rurais.

AVANÇO

Ainda em setembro, o Banco do Estado do Pará alcançou a marca histórica de presença em todos os municípios do Pará, com a entrega da primeira agência do Banpará no município de Aveiro, no sudoeste do estado.