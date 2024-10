Em Ananindeua, Estado entrega escola e alcança marca de 152 unidades no Pará

A semana começou com boas notícias para os moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O Governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (2), mais um espaço escolar totalmente reconstruído para os 651 estudantes matriculados na Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros. A 152ª unidade entregue pela atual gestão estadual conta com um ambiente ainda mais acolhedor e moderno para discentes e docentes.

“Que alegria poder estar aqui no Distrito Industrial, aqui em Ananindeua. Muito feliz de poder estar aqui nessa escola tão importante para esse bairro. A Escola Antônio Teixeira Gueiros, que é uma das escolas mais importantes da Região Metropolitana, com esses investimentos passa a ser um novo ambiente, uma escola com qualidade, com garantias de que a gente possa gerar o envolvimento da comunidade escolar, o entusiasmo para que todos estejam motivados a estudar aqui e acessar o conhecimento, como também os nossos professores podendo transmitir conteúdo e isto compõe a estratégia de melhorar cada vez mais o ambiente escolar. São 152 escolas reconstruídas ou novas e, amanhã estaremos entregando mais uma creche aqui no município de Ananindeua, dentro do Programa Creches Por Todo o Pará. Além disso, na sexta-feira estaremos entregando a Escola Dom Alberto Gaudêncio Ramos, no Paar. Portanto, fazendo com que a educação em Ananindeua, e em todo o estado, possa ter uma qualidade melhor, garantindo que as nossas crianças e jovens tenham um futuro”, enfatizou Helder Barbalho, governador do Pará.

O novo espaço agora tem dez salas de aula, sala de leitura, laboratório de informática, sala de atividades práticas, sala da coordenação, direção, secretaria, ⁠sala dos professores, ⁠cozinha, depósito de merenda, depósito de limpeza, quadra de esportes coberta e ⁠banheiro adaptado.

“Para a gente reformar toda essa escola, reconstruir basicamente toda essa escola climatizada, com equipamento, laboratório de informática, nova biblioteca é um grande investimento na educação. Por isso, esse resultado não é a troco de nada esse resultado é de muito trabalho de cada uma das equipes. Agradeço a cada diretor de escola, não só dessa escola aqui, mas de todas as escolas, a cada equipe escolar, a cada professor. Parabéns por esse grande trabalho e bora continuar trabalhando. O Pará saiu de 26º lugar para sexto lugar no Brasil e a gente precisa olhar para cima, porque eu continuo dizendo a mesma coisa que disse desde meu primeiro dia aqui junto com o governador Helder, eu acredito no que a gente está fazendo no Pará e a gente pode sim crescer ainda mais e ser um modelo de educação para o nosso país”, disse o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Um investimento de R$ 4.087.813,57, dividido entre obras, equipamentos e mobiliário, que asseguram um espaço adequado às necessidades educacionais.

Robótica

Durante a visita aos espaços de aprendizado, o chefe do Executivo estadual acompanhou, na manhã desta quarta-feira, uma simulação animada de um futebol com robôs, entre os dois maiores times do Pará: o Clube do Remo e o Paysandu.

De acordo com a Seduc, o futebol de robô faz parte do projeto ATG TECH, que objetiva ensinar robótica com materiais de baixo custo e sucatas e proporcionar uma educação acessível, prática e inovadora. Com a aplicação de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), a iniciativa estimula a criatividade, a resolução de problemas, a sustentabilidade e a inclusão social entre os estudantes.

“Ter um espaço adequado para o estudo é realmente algo necessário em todas as escolas. Com esse novo espaço poderemos realizar nossa atividade de robótica com mais qualidade e conforto. Tanto na prática, como na teoria. Isso tudo significa muito, porque estar em uma escola onde tem um conforto, onde a gente pode desfrutar de todo um suporte é algo incrível. Todos aprovaram e ficaram felizes”, garante Robert Souza, estudante da 2ª série do Ensino Médio.

A Escola Estadual atende 651 estudantes dos ensinos Fundamental (regular), Médio (integral) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudante Gustavo Barros, da 2ª série do Ensino Médio, aprovou a nova estrutura.

“Iniciei na escola em 2019, no 6º ano do Ensino Fundamental e, hoje estou muito feliz por ter esses espaço maravilhoso, trazendo conforto e bem-estar para nós estudantes. Agora, como estudante do ensino integral fico feliz de poder explorar cada espaço e ter melhor aprendizado, sem interrupções de calor ou outro problema que a escola tinha, agora os alunos não vão ter desculpa de não vir pela parte da tarde por conta do calor. Eu estou muito feliz por poder participar de tudo isso”, disse Gustavo Barros, estudante da 2ª série do Ensino Médio.

A professora Jaqueline de Nazaré, que leciona a disciplina de Geografia, também não poupou elogios com a estrutura. “Hoje é um dia de festa, é um dia de agradecer e comemorar, estou até emocionada. Um momento muito feliz e ímpar na história da nossa comunidade, por receber um espaço apropriado com salas climatizadas e espaços pedagógicos adequados, então foram muitos anos de trabalhos assim, árduos, mas hoje não, hoje a gente vira essa página e temos um ambiente muito mais acolhedor e adequado para desenvolvermos os nossos trabalhos e acolhermos esses jovens, nossos alunos. Parabéns para todos nós que recebemos essa escola perfeita, agora nesse momento é para trabalharmos juntos e construir esse futuro para os estudantes”, ressalta a professora.

Compromisso com a educação

Em menos de um mês, o Governo do Pará entrega quatro escolas reconstruídas, da rede pública do estado. Ainda nesta semana, outra escola estadual reestruturada será inaugurada, bem como um novo prédio do programa do Governo do Estado, “Creches Por Todo o Pará”, reforçando o compromisso assumido com a educação.