Estado fortalece acesso à leitura com entrega de mil livros em escolas da Terra Firme

Alunos e professores de escolas da rede estadual localizadas no bairro da Terra Firme, em Belém, receberam, nesta segunda-feira (5), mil novos livros. As obras literárias entregues hoje, incluem autores paraenses. As entregas foram feitas pelo Governo do Estado, por meio do projeto "Leitura e Cidadania", idealizado pela Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

Lançado em novembro do ano passado, o projeto "Leitura e Cidadania" tem como objetivo fortalecer o acesso à literatura nas áreas contempladas pelo programa Territórios pela Paz (TerPaz). No evento de hoje, foram​ beneficiados alunos das escolas Professor Virgílio Libonati, Mateus do Carmo e Fonte Viva.

Incentivo à leitura

Auxiliadora Azevedo, diretora da unidade de ensino Virgílio Libonati destacou o quanto o projeto ajuda a comunidade escolar quanto à prática, o hábito da leitura. "O projeto incentivou ainda mais a leitura e a escrita. Depois que os alunos começam a ler, querem transcrever para os cadernos. Isso é excelente. Todos ficaram super alegres", disse.

A aluna Luiza Lima, de 8 anos e estudante do 4° ano, estava ansiosa para conhecer a história do Curupira e de outras lendas amazônicas. "Eu adoro ler. Já li o livro do Pequeno Príncipe inteiro, com 79 páginas, e achei muito divertido. Agora, quero ler o livro do curupira", contou.

Para a professora Lucilene Neves, o "Leitura e Cidadania" é importante para a aprendizagem das crianças e também para o desenvolvimento. "É algo maravilhoso. Os alunos ficaram muito felizes. A gente percebe em cada olhar. São oportunidades que eles não têm em casa. Os pais se preocupam em dar outros brinquedos e muitas vezes não se preocupam em dar um livro. Estou encantada e também quero ler todos", disse.

Oportunidade

De acordo com o secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, o projeto vai disponibilizar mais de 100 mil livros com diversas obras de autores paraenses.

"Esses livros são de autores amazônidas e as crianças vão ter acesso a essa literatura. São mais de 100 mil livros que vão ser entregues nas escolas estaduais e a gente fica feliz de ver as crianças usufruírem desse bem tão grande que é o conhecimento. Estamos fortalecendo para essas crianças o alcance à leitura, conhecendo mais sobre a nossa região, nossas culturas e sobre a Amazônia", explicou.

Os livros também estarão disponíveis nas bibliotecas das Usinas da Paz para o público em geral.