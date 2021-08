Governador entrega oito ônibus escolares para escolas do interior do Pará

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, entregou, nesta terça-feira (10), oito ônibus escolares destinados a cidades das regiões sudeste, sudoeste, nordeste e Marajó. A cerimônia de entrega ocorreu no Palácio do Governo, no bairro do Marco, em Belém, e contou também com a participação de prefeitos e representantes do poder Executivo e Legislativo paraense.

Os municípios beneficiados são Anapu, Breves, Itupiranga, Mocajuba, Rondon do Pará, São Francisco do Pará, Senador José Porfírio e Ulianópolis. Cada uma dessas cidades recebeu um coletivo, que possui a capacidade para transportar 29 estudantes sentados, além de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

O governador considera que, com esses novos veículos, os estudantes desses municípios poderão ter uma melhoria na qualidade do ensino. “Esses ônibus chegam para melhorar o transporte escolar das cidades do interior do nosso Estado. Um dos grandes desafios para se garantir o acesso à educação com qualidade é possibilitar aos nossos alunos a locomoção, com segurança e acessibilidade, da área rural até as escolas onde estão matriculados”, destacou Helder Barbalho.

Breves, cidade polo da região do Marajó, com quase 20% da população do arquipélago, é uma das contempladas com a entrega dos coletivos. “Precisamos desse transporte escolar. Breves possui, aproximadamente, 35 mil alunos matriculados. Apesar da região ter um considerável quantitativo de transporte fluvial destinado aos alunos, principalmente por meio de barcos, existe também uma grande demanda por locomoção terrestre”, considerou o prefeito de Breves, José Antônio Leão.

O prefeito também destacou que espera que, futuramente, novas melhorias possam ser oferecidas para fortalecer a educação da região. “É uma satisfação e um privilégio estar aqui, como representante do único município do Marajó, e receber um dos ônibus escolares. Claro que não é possível que todas as nossas demandas sejam atendidas ao mesmo tempo, mas já é um começo, um avanço, para que, posteriormente, novas conquistas sejam alcançadas para o município de breves”, completou o gestor municipal.

A nova frota de coletivos é da modalidade Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4). Os veículos foram adquiridos por meio da designação de recurso parlamentar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e os investimentos contabilizam R$ 5.480.000,00, sendo R$ 4.980.000,00 destinados por emenda do deputado federal Júnior Ferrari (PSD) e R$ 499.500,00 vindos do Tesouro Estadual. “Nessa parceria entre os Governos Federal e Estadual, por meio da Seduc, a expectativa é conseguir mais ônibus, para continuar melhorando o transporte escolar no Pará”, ressaltou o parlamentar.

Este ano, de acordo com a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, já foram entregues 48 novos ônibus escolares no Pará. Até o final da gestão do governador Helder Barbalho, espera-se que mais veículos sejam entregues, apontou a secretária. “É sempre importante esse momento de entregar um trabalho finalizado, de concluir uma etapa. O transporte escolar é uma dificuldade para muitas cidades do interior do Estado. Então, esses novos coletivos representam um apoio fundamental para melhorar um dos grandes gargalos da educação dos municípios, que é a dinâmica do transporte dos estudantes no interior. E para fortalecer ainda mais o setor educacional, a Seduc desenvolve um projeto para entregar, até o final da atual gestão, mais 50 ônibus escolares”, revelou a gestora educacional.