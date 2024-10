Pará reduz a criminalidade e tem melhor mês do ano na linha histórica desde 2010

Mais uma vez, o Pará registra uma queda histórica nos indicadores de criminalidade, com a redução de 54,61% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), considerando os últimos seis anos, no comparativo do acumulado dos nove meses dos anos de 2018 e 2024. O mês de setembro registrou ainda o melhor mês do ano de 2024, apresentando uma redução de 58,61% quando comparado com setembro de 2018, e ainda, uma redução de 24,31%, quando comparado com setembro de 2023, computando assim o melhor mês na linha histórica, desde 2010. Os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), representam a preservação de 1.668 vidas, considerando os anos de 2018 e 2024.

Os dados foram divulgados, na terça-feira (1), pela Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) englobam os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte e apresentam redução, não somente, nos últimos seis anos, mas também quando comparados com o ano de 2023, onde foi registrada uma queda de 11,37%. Os indicadores compreendem o período de janeiro a setembro dos anos de 2023 e 2024.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca que as ações desenvolvidas pelo Estado, que prioriza a segurança pública, resultam em números positivos da segurança pública da população, e preservam vidas.

VEJA MAIS

“Mais uma vez conseguimos reduzir os números da criminalidade do Estado, destacando esse mês de setembro como o melhor mês do ano, e de toda a linha histórica. Isso mostra o esforço empregado pela segurança pública, e sobretudo, pelo governo do Pará, que combate a criminalidade com estratégias eficientes, visando a paz e a ordem social de todos os paraenses”, afirmou o titular da Segup.

Melhor mês - Setembro é destaque entre os melhores meses de setembro na linha histórica, desde 2010, alcançando o número de 137 (CVLI’s) computados, enquanto no mês de setembro de 2023, foram contabilizados 181 casos do crime. Já em comparação ao mês de setembro de 2018, a redução é ainda mais significativa, onde o estado registrou 331 casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), somente nesse período.

Acumulado

No acumulado, considerando o período de janeiro a setembro do ano de 2024, foram computados 1.403, casos de CVLI’s, 11,37% a menos quando comparado com o mesmo período de 2023, onde foram registrados 1.583 casos. Já em comparação aos últimos seis anos, considerando o mesmo recorte de tempo, foram computados 3.091 casos do crime, em 2018, registrando assim uma redução de 54,61% e a preservação de 1.668 vidas nesse mesmo período.

“Os números mostram o quanto nosso trabalho nas ruas, com nossos policiais em campo, vem sendo bem realizado. O aumento do policiamento, maior celeridade nas investigações e nas suas resolutividades também são estratégias importantes que resultam e impactam nesses números. Hoje o nosso estado vem alcançando posições importantes nos rankings de criminalidade, de estudos conceituados, isso nos mostra a seriedade do trabalho executado e na integração das forças que empreendem esforços para o enfrentamento à criminalidade em todo o território paraense”, ressaltou Ualame Machado.

Preservação de vidas e mais segurança

Em seis anos, o Pará vem sendo destaque nacional quando o assunto é segurança pública e redução da criminalidade. Considerando o mês de 2018 até hoje, o estado já preservou mais de 10 mil vidas paraenses. O resultado é fruto de um forte trabalho integrado das forças de segurança pública, além dos grandes investimentos realizados pelo Governo do Pará, que tem como prioridade a segurança do cidadão paraense, além da valorização e qualificação dos seus agentes públicos.

Desde 2019, a atual gestão já investiu mais de R$13 bilhões de reais aplicados em segurança pública com foco em mais investimento, integração e inteligência. Estes recursos garantiram o aumento do efetivo, abertura de nove concursos públicos e mais de 8.500 vagas destinadas aos agentes do Sistema de Segurança Pública. Nesse período, foram realizados ainda o incremento de novas viaturas, equipamentos com melhores tecnologias e armamentos de ponta. Reconstrução e entrega de novas unidades policiais, aquisição de câmeras corporais para os agentes públicos. Implantação de 50 totens de segurança equipados com câmeras de vigilância e serviço de urgência e emergência ao alcance da população.

Segurança fluvial

Nos rios, a segurança também foi reforçada, considerando dentro das estratégias de combate a criminalidade, a extensa malha fluvial do Pará. Os investimentos fortalecem as ações executadas nas fronteiras e vias fluviais, com o incremento de mais de 80 lanchas rápidas, além de cinco lanchas blindadas.

O Pará é pioneiro, ainda, na criação das Bases Integradas Fluviais, instaladas em municípios estratégicos, a exemplo da Base “Antônio Lemos”, em Breves, e da Base “Candiru”, em Óbidos. Mais uma Base Fluvial já está sendo construída e será instalada em Abaetetuba, para integrar as ações fluviais de combate à criminalidade.