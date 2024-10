Operação Eleições 2024 tem início com mobilização de mais de 8,8 mil agentes de segurança no Pará

A Operação Eleições 2024 já está programada para todos os 144 municípios do Pará, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em parceria com órgãos estaduais e municipais. A operação tem início nesta quinta-feira (3/10), com o deslocamento de equipes para o interior do estado, reforçando a segurança em torno dos depósitos das urnas eletrônicas e garantindo a escolta até os locais de votação. Mais de 8,8 mil agentes de segurança pública foram mobilizados para garantir a tranquilidade do pleito, informa o governo do Estado.

A operação envolve todas as forças de segurança do sistema estadual e parceiros de diferentes esferas. A Segup destaca que o trabalho integrado permite maior agilidade na resposta a eventuais ocorrências e na atuação coordenada, contribuindo para a segurança do processo eleitoral. Durante todo o período das eleições, os agentes alimentam o sistema estadual com informações sobre ocorrências, e esses dados são enviados também ao sistema nacional por meio do sistema Córtex.

No próximo domingo (6), serão ativados o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs), em 14 regiões do estado. Esses centros contarão com representantes de todos os órgãos de segurança estaduais e municipais, além de parceiros como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, monitorando em tempo real todas as ações planejadas e as movimentações durante o pleito.

Entre as forças que compõem a operação estão as polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Secretaria de Administração Penitenciária, grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, Guardas Municipais de Ananindeua e Marituba, Departamentos de Trânsito Municipais, além das polícias Federal e Rodoviária Federal.

Nesta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), representada pelo secretário Ualame Machado e gestores das forças de segurança, realizará uma coletiva para apresentar detalhes da operação à imprensa.