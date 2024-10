Local de votação com maior demanda em Belém recebe mais de 9 mil eleitores

O campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado no bairro do Guamá, é o local de votação com o maior número de eleitores. No próximo domingo (06/10), quando a população escolherá quem serão os próximos representantes nos cargos de prefeito e vereador, cerca de 9.273 eleitores aptos são aguardados. Outros bairros como Terra Firme e Telégrafo também aparecem com números altos no índice, com 9.244 e 9.083, respectivamente. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

No bairro da Terra Firme, a maior concentração de eleitores ficará na escola de ensino fundamental e médio Brigadeiro Fontenelle (9.244). Enquanto que no Telégrafo, as escolas José Alves Maia (9,082) e Santo Afonso (8.832) se dividem para receber um grande número de pessoas. A escola Hilda Vieira, no bairro da Marambaia, é o quinto local com maior número de votantes, com 8.317.

Em Ananindeua, município vizinho à capital paraense e o segundo maior do estado, assim como em toda a Região Metropolitana de Belém (RMB), a escola Luiz Nunes Direito concentra a maior parte dos eleitores. O colégio eleitoral recebe cerca de 12.203 eleitores aptos, seguido da escola Dr Agostinho Monteiro, com 9.844. As escolas Lucy Corrêa de Araujo e Jornalista Rômulo Maiorana também aparecem entre as com maior concentração de eleitores, com 8.163 e 8.062, respectivamente.

