Governo do Estado prepara entrega da primeira Usina da Paz do município de Marabá

Falta pouco para que os moradores de Marabá, no sudeste paraense, possam desfrutar da estrutura e dos serviços que serão disponibilizados na primeira Usina da Paz do município. As obras de construção do maior complexo de cidadania do Brasil no município estão praticamente concluídas, restando poucos ajustes para que o equipamento público seja entregue à população.

Localizada na Avenida Sororó, no bairro Jardim União, a UsiPaz de Marabá possui uma área construída de mais de 10 mil metros quadrados. Seguindo o padrão de sucesso das demais Usinas, já entregues, o novo complexo vai dispor também de uma estrutura moderna e funcional, com mais de 70 serviços gratuitos oferecidos à população, nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Nesta sexta-feira (04/10), o Governador do Pará, Helder Barbalho, visitou o local para acompanhar de perto a finalização do projeto de construção do novo equipamento público.

VEJA MAIS

"É uma grande felicidade ver a Usina da Paz de Marabá pronta. Está linda! Uma estrutura fantástica que representará o equipamento público fundamental e necessário para a transformação social. Este é o maior programa social de inclusão da América Latina, uma experiência que tem dado certo por onde passa e que agora chega em Marabá para que nós possamos cuidar das pessoas, daqueles que mais precisam, com diversos serviços, gerando inclusão, cidadania e redução da criminalidade a partir da transformação social desta comunidade", destacou Helder Barbalho, que afirmou que neste mês de outubro, a Usina da Paz estará abrindo suas portas para a comunidade marabaense.

A Usina de Marabá é a décima já entregue pelo governo estadual e a terceira localizada na Região do Carajás, que já conta com Usinas nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. O projeto é uma parceria com a empresa mineradora Vale.

Expectativa

Para a comunidade marabaense, o momento é de grande expectativa, como afirma a moradora Érika Souza. "Moro há sete anos em Marabá e eu estou na expectativa e também muito feliz pela entrega da Usina. Tenho uma filha de 7 anos e quero muito que ela faça aulas de balé e natação. Eu também quero aproveitar todos os serviços que a Usina tem para nos oferecer”, declarou.

Conforme a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth de Fátima Braga, a expectativa é que a nova UsiPaz Marabá seja entregue ainda neste mês de outubro.

Estrutura

A nova Usina da Paz Marabá vai contar com instalações em dois prédios principais, onde serão oferecidos cursos profissionalizantes, atendimentos de saúde, além de oficinas e outras atividades educativas. Além disso, é importante destacar que os espaços também serão equipados para a emissão de documentos e outros serviços de cidadania que vão tornar o novo complexo estadual uma referência para os mais de 266 mil moradores do município.

O equipamento público conta ainda com espaços como teatro, complexo poliesportivo, área de playground, parque pet, academia ao ar livre, piscina, entre outros espaços voltados ao lazer da comunidade.

Usinas da Paz

As Usinas fazem parte de um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, tem se fortalecido como um dos mais bem sucedidos projetos de cidadania do país e já transformou a vida de milhões de pessoas por meio de ações e serviços que abrangem áreas cruciais para a redução da criminalidade e transformação social, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Os complexos multifuncionais oferecem mais de 70 serviços intersetoriais, como cursos, oficinas, eventos, ações de cidadania e saúde. Todas as ações são disponibilizadas de forma gratuita à população, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros.

Atualmente, já estão em funcionamento nove Usinas, sendo sete na Região Metropolitana de Belém e duas na região sudeste do Estado, em Parauapebas e Canaã dos Carajás. Outras 28 UsiPaz estão em construção, nos municípios de Altamira, Marabá, Bragança, Cametá, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinas, Benevides, Tomé-Açú, Icoaraci e São Félix do Xingu.

A expectativa é que, até 2026, o Estado possa contar com 40 novas Usinas espalhadas por todo o território paraense.