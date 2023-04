​Marabá: Helder Barbalho anuncia construção da Usina da Paz e entrega benefícios à população

Durante as comemorações de aniversário de Marabá, que completou 110 anos nesta quarta-feira (5), moradores do município receberam a notícia da construção de uma Usina da Paz e foram contemplados com vários benefícios entregues pelo governador Helder Barbalho. Cheques do “Sua Casa” foram entregues a 170 famílias. Além disso, 70 microempreendedores também foram beneficiados com CredCidadão.

VEJA MAIS

“Estamos iniciando a construção do maior programa de transformação social e de inclusão: A Usina da Paz de Marabá. É com uma profunda alegria que realizamos esse anúncio. A partir da força de sua gente, a partir das vocações econômicas do município e hoje podendo, no aniversário da cidade, reafirmar o compromisso com Marabá, que está entre as cidades mais importantes do Brasil”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

A estrutura vai somar aos esforços positivos do Governo do Estado na redução da criminalidade na região. Ainda segundo o governador, Marabá já esteve no ranking entre as dez cidades mais violentas do Brasil. “Isso é fruto de um trabalho que teve a coragem de compreender que nós não fazemos segurança pública sem a polícia, mas não se faz segurança pública só com a polícia, se faz também com o Estado oferecendo serviços para mudar a realidade social da comunidade”, concluiu.

Após a construção, os moradores vão poder usufruir diversos cursos, oficinas e atendimento público, teatro, complexo poliesportivo, quadra de areia, piscina e playground. Serão mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros.

O morador César Augusto, 67 anos, é técnico em edificações e está ansioso para o funcionamento da UsiPaz. “A chegada desse projeto em Marabá é muito importante, principalmente para quem mora aqui perto do bairro, mais oportunidade para gerar emprego, quero participar das atividades com certeza”, afirmou.

Sua Casa

Ainda em agenda oficial, o governador Helder Barbalho beneficiou 170 famílias com o cheque “Sua Casa”, que tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra de construção, reconstrução e moderniz​​ação. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil.

CredCidadão

Setenta microempreendedores de Marabá também foram beneficiados com CredCidadão. O programa do Governo do Pará concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio local.