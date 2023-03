Marabá e Santarém são as melhores cidades do Pará para empreender, aponta pesquisa

A edição 2023 do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) mostra que Marabá, no sudeste paraense, e Santarém, na região oeste, são os municípios do estado com as condições mais favoráveis ao empreendedorismo. O levantamento foi realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a Endeavor, com base na análise de sete determinantes nas 101 maiores cidades brasileiras. No ranking geral, Marabá aparece na 34ª colocação e Santarém em 40ª. Belém e Ananindeua também figuram na lista ocupando o 60º e 66º lugares, respectivamente.

No comparativo com o ano anterior, ambas conseguiram melhores resultados. Em 2022, Santarém estava na posição nº 63 e Marabá em 91º lugar. Da mesma forma, Ananindeua avançou seis posições entre os dois anos. Por outro lado, Belém caiu 16 posições.

Nacionalmente, o destaque foi para São Paulo, porém duas capitais da Região Norte também figuram entre as melhores colocadas no ranking brasileiro. São elas: Boa Vista (RR) e Macapá (AP), que ficaram em 6º e 9º lugares.

O prefeito de Marabá, Tião Miranda, credita a conquista ao trabalho desenvolvido pela gestão local por meio da sala do empreendedor, que oferece orientação, serviços para Microempreendedores Individuais (MEI), além de facilitar os processo de abertura de empresas, regularização e baixa.

“É importante saber que o trabalho da sala do empreendedor tem transformado a vida de muitas pessoas que querem começar a empreender e criar seu próprio negócio. Este é um reconhecimento importante neste sentido, porque mostra que a gestão está empenhada em ser parceira do pequeno e médio empresário e tira da informalidade vários sonhos”, afirma o prefeito.

Os fatores analisados pela pesquisa foram: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora, que abrangem subitens como complexidade burocrática, tributação, clientes potenciais, acesso a crédito, mão de obra qualificada, entre outros.

Na avaliação do coordenador da sala do empreendedor Marabá, Rafael Amorim, todos esses aspectos tiveram melhorias, com a incorporação de ferramentas online aos procedimentos, bem como com a qualificação dos servidores que prestam o atendimento aos empresários. De acordo com ele, a formalização de um MEI no município leva cerca de 20 minutos. Já os negócios de pequeno e médio portes precisam de até quatro dias para serem formalizados e cerca de 20 dias para serem legalizados com todos os alvarás necessários.

“Devemos ressaltar que a cultura empreendedora se fortaleceu ao longo da pandemia, com muitas micro e pequenas empresas surgindo. A população procurou inovar e criar seus próprios negócios e é papel da administração local receber essas demandas e dar o suporte e a orientação necessárias para que essas atividades possam ser desenvolvidas”, declara Amorim, que destaca que mais de 5.500 empreendedores foram atendidos pelo serviço em 2022. Neste ano, a prefeitura já nota um aumento de 15% em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior.

Em Santarém, a melhoria do ambiente de negócios também tem ocorrido com o apoio da sala do empreendedor local, que já realizou mais de 100 mil atendimentos desde sua instalação. “Essa conquista é fruto de um processo. Quando começamos a gestão trabalhamos a desburocratização dessas atividades, temos até um decreto regulamentando. Criamos o licenciamento online que mais que duplicou a movimentação dos processos, haja vista o acesso fácil e a simplicidade, oferecidas aos empreendedores”, enfatiza o prefeito Nélio Aguiar.

“Temos hoje uma Santarém menos burocrática e com gestão empreendedora com visão de futuro. Isso sem dúvida, contribui para que nossa cidade esteja sempre em destaque no cenário nacional”, pontua a secretária de Finanças do município, Josilene Pinto.

Ranking do Índice de Cidades Empreendedoras 2023

1ª – São Paulo

2ª – Florianópolis

3ª – Joinville

4ª – Brasília

5ª – Niterói

6ª – Boa Vista

7ª – Curitiba

8ª – Rio de Janeiro

9ª – Macapá

10ª – Goiânia

34ª – Marabá

40ª – Santarém

60ª – Belém

66ª - Ananindeua

Fonte: Enap / Endeavor