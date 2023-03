Ananindeua está entre as cidades do País onde mais se busca informação sobre empreendedorismo

Ananindeua está entre as cidades brasileiras que se destacaram em quesitos importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo, segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O estudo intitulado Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 analisou dez dimensões, incluindo infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

Em relação à infraestrutura, São Paulo e Limeira (SP) lideram o ranking, seguidas de Brasília, Ponta Grossa (PR), Santos (SP), Guarujá (SP), Guarulhos (SP), Porto Alegre (RS), Piracicaba (SP) e Campinas. O estudo destacou que as condições urbanas e os custos de cada cidade são fundamentais para a decisão de um empreendedor abrir ou não um negócio na região.

Niterói lidera no quesito mercado

No quesito mercado, as cidades que apresentaram melhor desenvolvimento econômico e mais clientes potenciais foram Niterói, Jundiaí (SP) e Brasília. Niterói registrou o maior crescimento real do PIB no período, além de ter o quarto melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).

Já no acesso a capital, algo que favorece muito os negócios, as cidades mais bem ranqueadas foram São Paulo, Osasco (SP), Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os pesquisadores explicaram que a facilidade em obter recursos financeiros é um dos principais motivos para empreendedores se arriscarem em novas oportunidades.

No quesito inovação, Florianópolis, Limeira e Campina Grande foram citadas como locais com mais condições para a criação de negócios com potencial de gerar inovações. O estudo destacou que empreendedores inovadores estão associados também à identificação de novos produtos, processos e mercados.

Em relação a capital humano, Florianópolis está na frente

O capital humano também é um ponto importante para o desenvolvimento do empreendedorismo. A liderança nesse ranking, que avalia tanto o acesso de qualidade à mão de obra básica quanto especializada, é ocupada por Florianópolis, seguida de Vitória, Santa Maria (RS) e Porto Alegre. O levantamento citou estudos indicando que a maior abundância de capital humano nas cidades pode impactar positivamente de três formas no empreendedorismo.

VEJA MAIS

Por fim, o estudo analisou a cultura empreendedora, que tem por base a busca de informações sobre empreendedorismo e empresas locais, o que inclui conhecimento sobre os processos de abertura de empresas. Boa Vista (RR) é a cidade mais engajada para atividades empreendedoras, seguida de Macapá (AP), Brasília, Maceió, Rio Branco (AC), Ananindeua (PA) e Porto Velho (RO).

O ICE 2023 foi elaborado com base em dados do Google Trends e de outras fontes públicas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Banco Central. O estudo tem como objetivo fornecer informações para orientar políticas públicas para o desenvolvimento do empreendedorismo nas cidades.