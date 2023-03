Empreendedorismo feminino é o tema do novo episódio do "Conexão Mercado"

No mês que homenageia as mulheres, o videocast “Conexão Mercado”, do Grupo Liberal, apresenta, na noite desta quarta-feira (15), um bate-papo com mulheres empreendedoras, de gerações diferentes, e que alcançaram sucesso tanto em seus ramos de atuação quanto como empreendedoras: a jornalista Layse Santos, a médica Elaine Figueiredo e a modelo Bia Ornela. O videocast pode ser acessado por meio da plataforma Libplay, no portal do Grupo Liberal, OLiberal.com.

Jornalista e colunista do Grupo Liberal, a apresentadora Bel Soares acredita que o videocast também tem o papel de difundir e valorizar a mulher empreendedora paraense, em seus diversos campos de atuação. “O ‘Conexão Mercado’ tem as portas abertas para todas as mulheres que estão inseridas no mercado, fomentando o empreendedorismo feminino e também as que atuam no universo da comunicação e marketing. Então, gravar um programa especial para celebrar o mês das mulheres é de suma importância para dar mais voz ainda a mulheres que, através de suas histórias, podem inspirar outras mulheres”, explicou.

A jornalista Layse Santos, com larga experiência em veículos de comunicação, inclusive com uma passagem muito marcante pela TV Liberal, hoje, comanda a premiada agência Eko, que atende clientes regionais e nacionais, prezando pela identidade local. “Fiquei muito feliz de participar do programa, pois foi uma iniciativa muito bacana de reunir mulheres com trajetórias profissionais diferentes, de gerações diferentes, com histórias diferentes, para compartilhar o caminho que cada uma percorreu. Ao compartilhar essas histórias, a gente também ajuda a inspirar outras mulheres”, resumiu.

Na conversa, segundo Layse, as convidadas puderam falar, também, sobre as dificuldades que precisaram enfrentar como mulheres e empreendedoras. “Nem tudo são flores, a gente enfrenta grandes desafios na vida e na trajetória profissional. Sem dúvida, esses desafios são difíceis, a gente fica cansada, mas também consegue alcançar nossos sonhos e objetivos quando foca. E isso o programa mostra bem. Acho muito bacana para o nosso Estado ter um programa voltado para empreendedorismo e mercado, um espaço em que as pessoas conversam, em um formato novo e muito agradável, que é o videocast, que dá uma leveza para os temas ao mesmo tempo em que permite aos convidados se aprofundarem em algumas coisas. O Grupo Liberal está de parabéns pela iniciativa”, avaliou.

Já Beatriz Ornela, que é modelo e também empresária do ramo da moda, conta que o “Conexão Mercado” lhe deu a possibilidade de trocas valorosas com as outras convidadas. “Eu amei ter recebido o convite para participar do ‘Conexão Mercado’, mais ainda por ter sido em uma edição especial das mulheres. Foi uma troca de experiências e vivências ao lado de mulheres inspiradoras. O mais incrível, sem dúvida, foi a diversificação das gerações nesse episódio, várias visões diferentes sobre os mesmos assuntos. Com certeza, foi um privilégio poder contar e ouvir histórias, e de fato, esse é o principal intuito do ‘Conexão Mercado’, aproximar as pessoas de suas histórias, além, claro, de gerar visibilidade e networking”, frisou.

A médica Elaine Figueiredo começou há pouco tempo com sua franquia de cosméticos veganos, orgânicos e naturais, e viu como um grande aprendizado a possibilidade de discutir esse tema com outras mulheres que também trilham o caminho do empreendedorismo. “Eu fiquei muito feliz de receber o convite para participar do programa por dois motivos principais, primeiro porque estou começando no empreendedorismo e, em segundo, porque esse momento trouxe a possibilidade de me apresentar para o mercado e de aprender com as pessoas que já estão nesse processo, que já têm grande expertise e que têm muito a contribuir com a minha formação e crescimento. O ‘Conexão Mercado’ veio para ser um divisor de águas no empreendedorismo feminino e no meu processo, de modo especial. Serei sempre muito grata por essa oportunidade”, ressaltou.

O programa completo vai ao ar a partir das 20 horas desta quarta-feira (15), na plataforma Libplay, do portal OLiberal.com. Os episódios anteriores do videocast “Conexão Mercado” também podem ser conferidos por lá.

VEJA MAIS: