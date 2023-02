Terceiro episódio do ‘Conexão Mercado’ fala sobre importância dos algoritmos para os negócios

A presença dos negócios nos ambientes digitais é necessária para alavancar vendas e se manter em contato com os clientes, e saber usar os algoritmos traz melhores resultados e facilita o posicionamento da marca nas redes sociais. O terceiro episódio do videocast “Conexão Mercado”, do Grupo Liberal, teve a participação do estrategista digital Paulo Falcão, que desmistificou uma série de informações sobre os algoritmos e ainda deu dicas de como usá-los da melhor maneira para impulsionar os negócios.

A jornalista e apresentadora Bel Soares, que também é colunista do veículo, diz que o assunto está em alta e é do interesse do mercado, já que muitos empresários e profissionais mantêm uma presença cada vez mais constante nas redes sociais. Na opinião dela, quando se trata de tecnologia, tudo muda com muita facilidade, então, quem tenta performar melhor com as métricas das redes pode ficar “perdido” com essas alterações.

“Tem muita gente preocupada se está indo bem, de acordo com o que o algoritmo quer, se está jogando o jogo do algoritmo mesmo. E as redes sociais estão mudando o tempo inteiro. O Instagram, por exemplo, anunciou que seria uma rede social de vídeos, então eles iriam performar melhor, e recentemente disse que a rede vai passar a ser de fotos, ou seja, elas vão voltar a ter engajamento. Nada melhor do que alguém que trabalha com estratégia digital, que trabalha com dados, com o algoritmo para falar sobre este assunto”, enfatiza.

O estrategista digital Paulo Falcão falou, durante o programa, sobre estratégias no ambiente digital para impactar, envolver e fazer a retenção do consumidor conectado, seja por meio das redes sociais, portais ou aplicativos. “Hoje, para conseguir que o usuário torne-se o tão desejado ‘lead’, uma pessoa mais propensa a fechar negócios com as empresas, temos que estudar e tentar predizer o comportamento dele por meio dos algoritmos. A inteligência artificial ajuda no refinamento da entrega e segmentação de conteúdo orgânico e pago, porém, o algoritmo está em constante evolução, pois cada dia temos mais e mais conteúdo, plataformas e pessoas conectadas”, afirma.

Daí a importância do estudo de público dos negócios, do acompanhamento de dados por meio de plataformas e a constante mensuração das métricas por parte dos profissionais, segundo Falcão. Avaliar os dados, para ele, é “importantíssimo”, pois os profissionais, a partir de plataformas, conseguem fazer análises preditivas para trazer mais resultados aos negócios.

E quanto mais assertivo o conteúdo for, melhor para as empresas e para reter o público. “Um exemplo de algoritmo, dados e assertividade é o Waze. O aplicativo pode indicar as melhores promoções e lugares dentro da sua rota diária e de forma personalizada. Estar atento às mudanças e também poder construir inteligências que possam ajudar no alinhamento dos negócios com o público é a chave para o sucesso”, declara o especialista Paulo Falcão.

