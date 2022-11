Conexão Mercado vai ampliar as relações com o setor da comunicação

Para celebrar as relações entre os veículos e o mercado da comunicação, o projeto Conexão Mercado, um novo produto do Grupo Liberal, chega com a missão de noticiar e celebrar os movimentos inovadores do mercado paraense de comunicação, reconhecido nacionalmente pela excelência e criatividade.

O projeto será um canal de relacionamento e notícias para setores como as agências, produtoras e também para os profissionais de comunicação e marketing. A dinâmica envolve campanhas, lançamento de produtos, entrevistas com profissionais do ramo e diversas outras atividades.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ressaltou a importância da construção de relacionamentos sólidos com profissionais inseridos no mercado da comunicação e da publicidade.

"O Conexão Mercado nasce para estreitar os laços com quem sempre esteve com a gente, que é o mercado da comunicação e da publicidade. Existe muita gente boa, com histórias para contar, e que pode inspirar as novas gerações. O projeto chega também para fazer isso, o encontro de gerações no mercado", acrescentou Rose Maiorana.

O Conexão Mercado também vai apresentar tendências e fomentar a valorização das ações do mercado global. A proposta chega em vários formatos, como a criação de uma coluna no jornal impresso e digital em O Liberal, além de possuir perfis próprios para as redes sociais.

Uma das novidades é o videocast, que irá abordar os pilares da comunicação do projeto, com entrevistas com as melhores mentes da comunicação paraense.

De acordo com Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, a ideia é criar uma vitrine sobre tudo que está em alta no mercado publicitário e nas diferentes sub-áreas de marketing, criando um hub de conexão com o mercado publicitário.

"As nossas expectativas com o lançamento é que ele possa ser, na verdade, um grande panorama, no qual os publicitários, profissionais de marketing e os empresários possam acompanhar as principais novidades das áreas de negócio. Também vamos destacar as campanhas publicitárias que estão na pista, quais são as empresas que estão chegando, como essas empresas estão inovando", detalhou Aline.

"O Conexão Mercado também vai fazer, ao longo do ano, uma série de eventos com o mercado publicitário. Queremos fortalecer e contribuir com o desenvolvimento desse mercado cada vez mais forte. Reconhecer as iniciativas que estão acontecendo e ser esse grande ponto de panorama com as agências, dos profissionais de marketing, dos empreendedores", ressaltou Viana.

Para Bel Lima, jornalista representante do projeto e colunista de O Liberal, o Conexão Mercado vem para aproximar ainda mais o Grupo Liberal com o mercado de comunicação, publicidade e marketing da região.

"Recebi o convite para estar à frente do Conexão Mercado e fiquei muito feliz porque sempre acreditei nos relacionamentos como forma de criarmos pontes e, consequentemente, conexões com as pessoas. Queremos dar voz e espaço para marcas pessoais e corporativas que fazem acontecer dentro desse meio", disse Bel Lima.



(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)