Estreia nesta quarta-feira (18) o videocast do projeto 'Conexão Mercado'

Estreia nesta quarta-feira (18), às 20 horas, no Libplay, aqui portal OLiberal.com, o videocast do projeto “Conexão Mercado”, que vai promover, duas vezes por mês, de maneira quinzenal, entrevistas com grandes nomes do mercado e da comunicação paraenses. O convidado de estreia é o publicitário Pedro Galvão, diretor da Galvão Comunicação, uma das agências de publicidade mais respeitadas do Norte do País.

“O ‘Conexão Mercado’ é uma iniciativa importante e inovadora como registro do momento histórico e da vida do Pará. Mais especificamente ainda: do enlace entre a economia, o pensamento e a ação de empresários e pessoas que contribuem para o nosso desenvolvimento econômico ou cultural. Por isso é tão importante que as pessoas, com ou sem trocadilho, se conectem com o ‘Conexão Mercado’”, ressaltou o publicitário.

A jornalista Bel Soares - que apresenta o videocast e também é colunista de O Liberal - ficou satisfeita com o resultado da entrevista e promete episódios sempre relevantes para o público interessado no mercado do marketing e da comunicação. “Eu fico muito feliz de poder levar até a nossa audiência, através do videocast ‘Conexão Mercado’, a história, os desafios e a competência de Pedro Galvão. O ‘Conexão Mercado’ tem o intuito de dar voz ao meio empresarial, às agências, ao universo da publicidade, comunicação e branding, para que possamos aprender com essa turma que faz a economia girar. Não tenho a menor dúvida de que insights sempre serão tirados dos episódios”, pontuou.

O videocast é apenas um dos pilares do “Conexão Mercado”, que também vai envolver campanhas, lançamento de novos produtos, entrevistas com profissionais do ramo da comunicação e marketing, além de diversas outras atividades para aproximar, cada vez mais, o setor e o Grupo Liberal.

Leia mais: