“Conexão Mercado” tem entrevista com presidente do Conjove, João Marcelo Santos

Vai ao ar, às 20 horas desta quarta-feira, 1º, no Libplay, do portal OLiberal.com, o segundo videocast do projeto “Conexão Mercado”. O entrevistado desta edição é o presidente do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP), João Marcelo Azevedo Santos, que conversou com a jornalista e apresentadora do programa, Bel Soares, sobre a importância do associativismo para a classe empresarial, entre outros temas.

“Foi uma honra participar de um videocast dentro do grupo O Liberal, presidido pelo Ronaldo Maiorana, que também já foi presidente do Conjove. Acho que programas como esse são extremamente necessários, pois apresentam informações sobre o que está acontecendo no nosso mercado hoje. No nosso caso, levando o associativismo para os internautas. O papo foi muito bom, conversamos demais sobre o Conjove, o Conselho de Jovens Empresários, que congrega empresários com idade de até 40 anos, seja ele de qualquer tipo de segmento, não só do comércio como também do serviço, da indústria, do agronegócio, então, a gente tem todos eles sendo representados dentro do nosso Conselho”, pontuou.

João Marcelo foi o segundo entrevistado do programa, que será exibido duas vezes por mês, de forma quinzenal, sempre apresentando entrevistas com grandes nomes do mercado e da comunicação paraenses. Na estreia, no último dia 18, o convidado foi o publicitário Pedro Galvão, diretor da Galvão Comunicação.

De acordo com a jornalista Bel Soares, que apresenta o videocast e também é colunista de O Liberal, temas como associativismo e empreendedorismo estarão sempre em pauta no videocast do “Conexão Mercado”, um projeto que também envolve campanhas, lançamento de produtos, entre outras ações, que visam aproximar ainda mais o grupo O Liberal do segmento empresarial, de marketing e de comunicação.

"Foi muito bom receber o presidente do Conselho dos Jovens Empresários do Pará, João Marcelo, pois, o associativismo e os benefícios que ele gera precisam sempre estar em pauta. Então, foi um bate-papo esclarecedor em especial para os jovens empreendedores", frisou a jornalista.

Leia mais: