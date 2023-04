Marabá comemora 110 anos com programação cultural e entrega de obras

Nesta quarta-feira (5), a "Terra da Castanha", apelido dado a Marabá graças ao pujante ciclo econômico baseado no extrativismo da castanha-do-pará, completa 110 anos de emancipação com uma vasta programação, inclusive com apresentação de atrações nacionais. As comemorações já começaram hoje (4), com a reinauguração de duas novas escolas municipais, nos núcleos Nova Marabá e Morada Nova. Juntas, as unidades de ensino devem abrir mais 700 vagas de ensino fundamental para crianças do município.

À noite, a partir das 20 horas, a prefeitura local prepara uma grande festa aberta ao público, na Avenida VP3, núcleo Nova Marabá, para marcar a virada para o aniversário da cidade. No local, uma grande estrutura de palco, som e iluminação está pronta para receber artistas locais, além dos shows dos artistas nacionais Zé Vaqueiro e Xand Avião. “Preparamos uma grande festa para ficar na memória da população. Queremos que o marabaense tome as ruas e comemore essa data tão importante, que fazemos questão de celebrar com um evento digno dos 110 anos da cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Genival Crescêncio.

Já amanhã (5), a programação será retomada bem cedo, às 7 horas, com um café da manhã oferecido para a população no mirante do Encontro dos Rios, no núcleo Marabá Pioneira. No local, também haverá a celebração de um culto ecumênico e apresentação da Banda da Escola de Música Moisés Araújo, da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Às 9 horas, autoridades e lideranças locais se encontram na Avenida Sororó, bairro Independência, para o lançamento da pedra fundamental da primeira Usina da Paz do município. Já às 11 horas, é a vez da inauguração do novo Centro Integrado da Pessoa Idosa, na Avenida Minas Gerais, bairro Belo Horizonte.

O governador Helder Barbalho deve desembarcar em Marabá ainda hoje e participa de um jantar oferecido pela Associação Comercial e Industrial local. A expectativa é que ele pernoite na cidade e esteja presente nas celebrações 110 anos realizada pelo município.