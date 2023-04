Marabá: fim de semana tem dois presos por violência doméstica

A reincidência de violência doméstica praticada contra a companheira levou Flávio Silva Andrade direto para a cadeia da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na Folha 30, núcleo Nova Marabá. Na última sexta-feira (31), a mulher, que já tinha procurado a polícia no dia anterior pedindo uma medida protetiva de urgência, tornou a denunciar seu agressor.

Com marcas das agressões pelo corpo, a relatora contou que, além da violência física, Flávio também a teria xingado, destruído seu aparelho celular e fugido logo em seguida. Ele foi apresentado depois que policiais militares deram início a buscas pelo seu paradeiro nos arredores da residência do casal, no bairro Liberdade.

Já no segundo caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a um chamado da companheira de Lucas Fernandes, na manhã do último domingo (2). A equipe de socorristas identificou que aquele se tratava de um caso de violência doméstica e acionou a Polícia Militar (PM).

Ao chegar na residência onde vive o casal, no núcleo Morada Nova, a PM encontrou Lucas sentado na porta de casa, enquanto sua companheira já estava no interior da unidade móvel do Samu. O suspeito então foi detido e levado para a delegacia de polícia, enquanto a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Marabá para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado da saúde da mulher.